Intel и еще две компании борются за покупку израильского Mellanox: цена - от $6 млрд

Корпорация Intel сделала предложение о покупке израильского производителя телекоммуникационного оборудования Mellanox, базирующегося в Йокнеаме и в Калифорнии, за 5,5-6 миллиардов долларов, сообщает "Калькалист".

Согласно данным журналиста Голана Хазани, Intel готов уплатить большую часть суммы наличными, доплатив недостающую часть акциями.

В то же время, известно, что по меньшей мере еще две компании сделали схожие предложения по покупке Mellanox, поэтому скорее всего итоговая цена при продаже будет выше. Среди претендентов на покупку израильской компании называются такие корпорации, как IBM, Oracle, NVidia, Xilinx.

Если Intel в итоге приобретет Mellanox, это будет не крупнейшая покупка корпорации в Израиль. В 2017 году она заплатила за Mobileye 15 миллиардов долларов.

В конце 2018 года правительство Израиля утвердило предоставление Intel бонуса в размере 700 миллионов шекелей в обмен на инвестицию в размере 18 миллиардов шекелей в существующий завод в Кирьят-Гате.

В начале текущей недели стало известно, что Intel ведет переговоры с правительством Израиля об инвестиции 40 миллиардов шекелей в строительство нового завода в обмен на субсидию в размере 3,5 миллиарда шекелей.

В министерстве финансов выразили удовлетворение по поводу данной инвестиции, однако в экономических СМИ она вызвала противоречивые реакции. В частности, ряд экономических экспертов выражают недовольство по поводу роста зависимости Израиля от показателей одной крупной корпорации, утверждая, что бонус в 3,5 млрд шекелей было бы лучше потратить на привлечение в страну двух новых корпораций средних размеров или же для поддержки местного малого и среднего бизнеса.





