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Экономика

Депутат от ШАС предлагает указывать дату на продуктах по еврейскому календарю

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
Депутат от ШАС предлагает указывать дату на продуктах по еврейскому календарю

Депутат Кнессета от партии ШАС Михаэль Малкиэли выдвинул законопроект, который обязывает компании, производящие продукты питания, указывать на упаковке дату производства и срок годности по еврейскому календарю. По утверждению парламентария, "многие граждане не разбираются в иностранных датах", пишет в воскресенье, 30 июля, сайт Walla.

По словам Малкиэли в последнее время он получил множество обращений от граждан, которые не могут понять указанные на продуктах даты, а соответственно, проверить, не истек ли срок их годности. Депутат указывает на то, что это может нанести ущерб здоровью потребителей.

Как отмечает издание, в прошлом Кнессет отклонил подобный законопроект на том основании, что это станет "большой обузой для импортеров и производителей". Однако Малкиэли утверждает, что на сей раз он заручился поддержкой многих депутатов Кнессета и различных министерств.

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