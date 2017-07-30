Финансовая комиссия просит отложить увольнения работников Teva на три месяца

В воскресенье, 30 июля, финансовая комиссия Кнессета обсудила намерения концерна Teva уволить 350 сотрудников в Кфар-Сабе и Неот Ховав. Депутат Мики Розенталь ("Сионистский лагерь") предложил отложить увольнения на три месяца. В этот период будут проведены переговоры с комитетами работников и Всеизраильской федерацией профсоюзов "Гистадрут".

Розенталь также потребовал провести еще одно заседание в начале следующей недели, чтобы дать четкие ответы сотрудникам концерна, которые беспокоятся за свои рабочие места.

Заместитель директора компании Teva Давид Лустиг пообещал обсудить со своим начальством предложение Розенталя и дать ответ в течение трех дней.

О намерении Teva уволить 350 работников стало известно 23 июля. В тот же день "Гистрадрут" объявил о состоянии трудового конфликта в концерне.

В сообщении пресс-службы "Гистрадрута" было сказано, что трудовой конфликт охватывает около 6.000 работников Teva на предприятиях в Кфар-Сабе, Кирьят-Шмоне, Ашдоде, Петах-Тикве, Иерусалиме, Нетании, индустриальных парках в Модиине и Неот Ховав.