Мандельблит: алименты при совместной опеке, присужденные до 2017 года, пересматриваться не будут

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил Верховному суду, что не считает возможным открытие и пересмотр задним числом судебных решений о выплате алиментов при совместной опеке, вынесенных до 2017 года.

В июле 2017 года Высший суд справедливости изменил существовавшие на тот момент нормы, постановив, что в случае развода родителей, у которых есть дети в возрасте 6-15 лет, алименты обязаны выплачивать обе стороны, а не только отцы. До тех пор только мужчина был обязан платить алименты даже в тех случаях, когда доходы женщины заметно превышали его.

Вердикт касается тех случаев, когда после развода устанавливается режим совместной опеки над детьми. Если речь идет о детях младше шести лет, то обязанность платить алименты остается на мужчине.

Мотивируя свое решение, судьи БАГАЦа отметили: "Существующая ситуация, при которой отец является единственным выплачивающим алименты, может привести к тому, что отец лишится средств, необходимых для удовлетворения нужд ребенка".

В 2018 году Верховный суд отклонил попытку добиться распространения новых норм и на детей младше 6 лет, однако в суды поступило значительное количество исков от отцов, платящих алименты несмотря на совместную опеку и на равенство доходов с матерями.

По словам Мандельблинта, к которому суд обратился за позицией государства, новые нормы не являются причиной для пересмотра дел, завершившихся судебным постановлением до июля 2017 года. "Придания ретроактивного действия новым нормам приведет к ненужным судебным тяжбам между родителями, дестабилизирует уже наладившуюся в семьях рутину и нанесет ущерб детям", - говорится в позиции юридического советника.

Обращение к Мандельблиту стало следствием апелляции, поданной женщиной на постановление Окружного суда о пересмотре размера алиментов, присужденных ей до 2017 года.