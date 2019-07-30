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Экономика

Мандельблит: алименты при совместной опеке, присужденные до 2017 года, пересматриваться не будут

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:06 блог версия для печати фото
Авихай Мандельблит
Мандельблит: алименты при совместной опеке, присужденные до 2017 года, пересматриваться не будут
Мандельблит: алименты при совместной опеке, присужденные до 2017 года, пересматриваться не будут

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил Верховному суду, что не считает возможным открытие и пересмотр задним числом судебных решений о выплате алиментов при совместной опеке, вынесенных до 2017 года.

В июле 2017 года Высший суд справедливости изменил существовавшие на тот момент нормы, постановив, что в случае развода родителей, у которых есть дети в возрасте 6-15 лет, алименты обязаны выплачивать обе стороны, а не только отцы. До тех пор только мужчина был обязан платить алименты даже в тех случаях, когда доходы женщины заметно превышали его.

Вердикт касается тех случаев, когда после развода устанавливается режим совместной опеки над детьми. Если речь идет о детях младше шести лет, то обязанность платить алименты остается на мужчине.

Мотивируя свое решение, судьи БАГАЦа отметили: "Существующая ситуация, при которой отец является единственным выплачивающим алименты, может привести к тому, что отец лишится средств, необходимых для удовлетворения нужд ребенка".

В 2018 году Верховный суд отклонил попытку добиться распространения новых норм и на детей младше 6 лет, однако в суды поступило значительное количество исков от отцов, платящих алименты несмотря на совместную опеку и на равенство доходов с матерями.

По словам Мандельблинта, к которому суд обратился за позицией государства, новые нормы не являются причиной для пересмотра дел, завершившихся судебным постановлением до июля 2017 года. "Придания ретроактивного действия новым нормам приведет к ненужным судебным тяжбам между родителями, дестабилизирует уже наладившуюся в семьях рутину и нанесет ущерб детям", - говорится в позиции юридического советника.

Обращение к Мандельблиту стало следствием апелляции, поданной женщиной на постановление Окружного суда о пересмотре размера алиментов, присужденных ей до 2017 года.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2018 г.
Верховный суд: отмена алиментов при равенстве доходов не распространяется на детей до 6 лет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2017 г.
БАГАЦ: женщины обязаны платить алименты в случае совместной опеки детей после развода





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