Microsoft покупает второй израильский стартап за месяц

Корпорация Microsoft объявила о покупке израильской стартап-компании Cloudyn за 50 миллионов долларов.

Созданная 6 лет назад компания разработала технологию мониторинга использования "облачных" хранилищ информации корпорациями с целью повышения эффективности и сокращения расходов.

Создатели компании – Шарон Вагнер, Борис Голденберг и Виталий Табор. С момента создания компания мобилизовала у инвесторов 22 миллиона долларов. Главный офис компании – в Рош-Аине. Также есть представительства в Нью-Йорке и Бостоне.

Это вторая покупка Microsoft в Израиле за последний месяц. Три недели назад корпорация приобрела стартап Hexadite. Тогда сумма сделки не указывалась, однако оценивалась в 90 миллионов долларов.