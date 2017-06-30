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Экономика

Microsoft покупает второй израильский стартап за месяц

время публикации: 07:51 | последнее обновление: 07:51 блог версия для печати фото
Microsoft покупает второй израильский стартап за месяц

Корпорация Microsoft объявила о покупке израильской стартап-компании Cloudyn за 50 миллионов долларов.

Созданная 6 лет назад компания разработала технологию мониторинга использования "облачных" хранилищ информации корпорациями с целью повышения эффективности и сокращения расходов.

Создатели компании – Шарон Вагнер, Борис Голденберг и Виталий Табор. С момента создания компания мобилизовала у инвесторов 22 миллиона долларов. Главный офис компании – в Рош-Аине. Также есть представительства в Нью-Йорке и Бостоне.

Это вторая покупка Microsoft в Израиле за последний месяц. Три недели назад корпорация приобрела стартап Hexadite. Тогда сумма сделки не указывалась, однако оценивалась в 90 миллионов долларов.

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