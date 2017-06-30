Конгресс США утвердил выделение $705 млн на израильские ПРО

Комитет по ассигнованиям и комитет по вооруженным силам Палаты представителей и комитет по вооруженным силам Сената США утвердили в четверг, 29 июня, закон о выделении 705 миллионов долларов на программы американо-израильского сотрудничества в сфере противоракетной обороны.

Средства выделены в рамках программ разработки и закупки систем ПРО "Железный купол", "Волшебная палочка", "Хец-2" и "Хец-3" в 2018 году.

Ассигнования на данные программы одобряются Конгрессом США ежегодно, поскольку не входят в рамки американо-израильского десятилетнего соглашения об оборонной помощи, срок действия которого истекает в этом году.

Отметим, что на этот раз Конгресс выделил на 105 миллионов долларов больше, чем год назад.

Новое десятилетнее соглашение, подписанное в конце 2016 года и вступающее в силу в 2018 году, уже предусматривает включение финансирования программ ПРО, поэтому средства на них будут выделяться автоматически, без необходимости прохождения ежегодной процедуры утверждения Конгрессом.

Напомним, что в рамках нового соглашения Израиль будет получать 3,8 миллиарда долларов вместо 3,1 миллиарда долларов. В то же время, Израиль обязался не подавать в Конгресс прошения о дополнительном финансировании вне соглашения. Кроме того, к концу срока действия соглашения Израиль не сможет использовать американские средства для закупки продукции израильских оборонных концернов.