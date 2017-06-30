30 июня 2017 г.
последняя новость: 08:34
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:51 Microsoft покупает второй израильский стартап за месяц
07:18 Конгресс США утвердил выделение $705 млн на израильские ПРО
15:41 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
14:43 Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Ираном и Израилем
14:14 2 июля стоимость 1 литра бензина снизится до 5,76 шекеля: самая низкая цена в году
12:06 Запасы газа в месторождении "Тамар" оказались на 10%-15% выше, чем предполагалось
17:46 Впервые в Израиле автомобиль был продан за биткоины
16:11 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
12:02 Финансовая комиссия Кнессета утвердила снижение пошлины на выдачу "даркона"
07:38 "Вам положены тысячи шекелей". Интервью с Игорем Лембергом, компания "Права и Финансы"
Экономика

Конгресс США утвердил выделение $705 млн на израильские ПРО

время публикации: 07:18 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Демонстрационные модели систем ПРО "Железный купол", "Волшебная палочка", "Хец-2" и "Хец-3"
Конгресс США утвердил выделение $705 млн на израильские ПРО
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп

Комитет по ассигнованиям и комитет по вооруженным силам Палаты представителей и комитет по вооруженным силам Сената США утвердили в четверг, 29 июня, закон о выделении 705 миллионов долларов на программы американо-израильского сотрудничества в сфере противоракетной обороны.

Средства выделены в рамках программ разработки и закупки систем ПРО "Железный купол", "Волшебная палочка", "Хец-2" и "Хец-3" в 2018 году.

Ассигнования на данные программы одобряются Конгрессом США ежегодно, поскольку не входят в рамки американо-израильского десятилетнего соглашения об оборонной помощи, срок действия которого истекает в этом году.

Отметим, что на этот раз Конгресс выделил на 105 миллионов долларов больше, чем год назад.

Новое десятилетнее соглашение, подписанное в конце 2016 года и вступающее в силу в 2018 году, уже предусматривает включение финансирования программ ПРО, поэтому средства на них будут выделяться автоматически, без необходимости прохождения ежегодной процедуры утверждения Конгрессом.

Напомним, что в рамках нового соглашения Израиль будет получать 3,8 миллиарда долларов вместо 3,1 миллиарда долларов. В то же время, Израиль обязался не подавать в Конгресс прошения о дополнительном финансировании вне соглашения. Кроме того, к концу срока действия соглашения Израиль не сможет использовать американские средства для закупки продукции израильских оборонных концернов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
Испытания ПРО "Хец-3" будут проходить на Аляске
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 марта 2017 г.
Администрация Трампа планирует существенное сокращение экономической помощи другим странам
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 декабря 2016 г.
Конгресс США утвердил выделение $600 млн на развитие израильских ПРО
// NEWSru.co.il // В мире // 14 сентября 2016 г.
Израиль и США подписали соглашение о военной помощи
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 сентября 2016 г.
Нетаниягу о соглашении с США: "Это самый крупный пакет военной помощи"







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 30 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017