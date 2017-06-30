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Экономика

Германия утвердила сделку по покупке Израилем субмарин у компании ThyssenKrupp

время публикации: 15:54 | последнее обновление: 15:54 блог версия для печати фото
Германия утвердила сделку по покупке Израилем субмарин у компании ThyssenKrupp

В пятницу, 30 июня, Совет национальной безопасности Германии утвердил сделку по приобретению Израилем подводных лодок у германской корпорации ThyssenKrupp.

Напомним, в середине мая генеральный директор управления по промышленному партнерству Зива Игер направила руководству германской корпорации ThyssenKrupp письмо с требованием в течение месяца выполнить обязательства, взятые на себя в рамках сделки по покупке Израилем подводных лодок.

В случае, если корпорация не отреагирует на письмо в течение 30 дней, Игер обещала передать вопрос о включении ThyssenKrupp в черный список корпораций, которые будут отлучены от участия в израильских государственных тендерах в течение пяти лет, на рассмотрение главного аудитора минфина Рони Хизкиягу и министра обороны Авигдора Либермана.

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