Экономическая программа правительства по преодолению кризиса. Подробности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Моше Кахлон и председатель Банка Израиля представили пакет экономических мер по преодолению кризиса.

На текущий момент пакет общей стоимостью 80 миллиардов шекелей (6% ВВП) рассчитан исходя из оценки, что экономическая деятельность начнет возобновляться через два месяца. В ходе пресс-конференции были представлены только общие меры, без подробностей их реализации. Подробные меры в рамках пакета будут публиковаться редакцией NEWSru.co.il по мере их утверждения уполномоченными структурами.

40 миллиардов шекелей помощи – средства из государственного бюджета, еще 40 миллиардов шекелей – кредиты под гарантии государства.

Из представленного пакета помощи 10 миллиардов будут влиты в систему здравоохранения.

20 миллиардов шекелей пойдут на помощь уволенным, отправленным в неоплачиваемый отпуск и оставшимся без дохода фрилансерам. Из этой суммы 17 миллиардов будут потрачены на пособия по безработице в соответствии с принятыми ранее решениями.

3 миллиарда шекелей будут потрачены на помощь фрилансерам, которые получат до 6 тысяч шекелей помощи за март и до 8 тысяч шекелей за апрель.

6 миллиардов шекелей будут направлены на выплаты малым бизнесам, пострадавшим от кризиса. Еще 3 миллиарда шекелей государство потратит на возврат авансов подоходного налога и такую же сумму – на освобождение от уплаты муниципального налога ("арнона").

8 миллиардов шекелей – кредитная линия для бизнесов с оборотом до 400 миллионов шекелей в год под гарантии государства на облегченных условиях, как было опубликовано ранее.

6 миллиардов шекелей – кредитная линия для бизнесов с оборотом свыше 400 миллионов шекелей в год под гарантии государства.

4,5 миллиарда шекелей будут выделены на стимулирование малых и средних бизнесов после окончания кризиса.

8 миллиардов шекелей будут направлены на инфраструктурные проекты с целью стимулирования экономики.

Оставшаяся сумма подробно расписана не была.

По словам Нетаниягу, цель пакета - стабилизировать ситуацию и вернуть экономику на рельсы оздоровления и восстановления по окончании кризиса. Глава правительства подчеркнул, что понимает, что сейчас любая помощь покажется недостаточной. "Мы пережили не один экономический кризис, мы переживем и этот, действуя вместе", - заявил он

Министр финансов Моше Кахлон выразил уверенность, что восстановление экономической деятельности начнется уже после Песаха. При этом он подчеркнул, что, если кризис продолжится, программы помощи будут расширены.

Кахлон также объявил о завершении своей политической карьеры.