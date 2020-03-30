Коронавирус в Израиле: права работников и бизнесов в период кризиса. Обновленные сведения

Несмотря на то, что идет уже третья неделя после введения общего карантина в Израиле, правительство страны все еще не приняло пакет мер по финансовой помощи населению и бизнесам.

В минувшую пятницу правительство официально утвердило ряд решений, обсуждавшихся предыдущие две недели, а в воскресенье они были дополнены рядом шагов, объявленных Банком Израиля, Налоговым управлением и другими регуляторами.

Редакция NEWSru.co.il публикует обновленный список утвержденных мер, направленных на облегчение финансовой ситуации для работников, предпринимателей и бизнесов, а также список мер, находящихся в процессе обсуждения.

УТВЕРЖДЕННЫЕ МЕРЫ

Неоплачиваемый отпуск

Наемные работники, отправленные в неоплачиваемый отпуск в период с 1 марта по 1 июня, имеют право на получение пособия по безработице с первого дня отпуска, вне зависимости от количества накопленных ими оплачиваемых отпускных дней. Право на безработицу зависит от соответствия требованиям Ведомства национального страхования по возрасту. Для получения пособия необходимо встать на учет в службе трудоустройства и отмечаться в ней раз в месяц.

Минимальный рабочий стаж для получения пособия по безработице сокращен с 12 до 6 месяцев из последних 18 месяцев (не обязательно на одном месте). Рабочим считается месяц, в котором отработан хотя бы один день в качестве наемного работника.

В случае сокращения ставки работник при определенных условиях может обратиться в Ведомство национального страхования для получения частичного пособия по безработице. Поденные рабочие, которых прекратили вызывать на смены, также имеют право на получение пособия по безработице.

Безработным, срок получения которыми пособия по безработице истекает в марте-апреле, право на получение пособия автоматически продлено до конца апреля.

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") выплатит 2.000 шекелей из пособия по безработице авансом в начале апреля, в том числе тем, чьи документы еще находятся на стадии проверки.

Людям в возрасте старше 67 лет, уволенным или отправленным в неоплачиваемый отпуск, будут выплачены одноразовые пособия в размере до 2.000 шекелей за март и до 4.000 шекелей – за апрель.

Карантин

Работник на карантине в связи с заболеванием или подозрением на заболевание коронавирусной болезнью не может быть уволен или отправлен в неоплачиваемый отпуск. Карантинные дни оплачиваются как больничные из накопленных работником.

Госслужащие

По соглашению с Всеобщей федерацией профсоюзов ("Гистадрут") госслужащие, присутствие которых не является критически необходимым, будут отправлены в оплачиваемый отпуск до конца праздника Песах (19 апреля). Для тех, у кого нет достаточного количества отпускных, будет создан специальный фонд.

Банки

Согласно распоряжению главного аудитора министерства финансов, банки обязаны предоставлять четырехмесячную отсрочку по выплате ипотеки клиентам, получившим ипотеку, субсидированную государством. Все меры по взысканию долгов по таким ипотекам временно прекращены.

Банкам разрешено увеличивать имеющиеся ипотечные ссуды для целей, не связанных с покупкой квартиры. Ипотеку можно будет увеличить до 70% от стоимости квартиры. Банкам разрешено в одностороннем порядке увеличивать клиентам размеры разрешенного овердрафта на тех же условиях, что и для существующего овердрафта.

Электрическая компания

В период кризиса не будут осуществляться отключения за долги. Клиентам, в квартирах которых установлены счетчики с предоплатой, и на которых нет денег, будет предоставлен экстренный код.

Автотранспорт

Министр транспорта Бецалель Смотрич объявил о продлении на три месяца срока действия водительских прав, срок действия которых истекает в ближайшее время. Также продлен срок действия прав водителей, вызванных на курсы правильного вождения и освежения водительских навыков. Проведение курсов до 15 июня отменено. Срок действия автомобильных лицензий, истекающих в ближайшее время, продлен на месяц.

Банкротство

Лица, признанные банкротами и выплачивающие долги в рассрочку в соответствии с постановлением суда или управления судебных исполнителей, смогут подать просьбу о временном снижении размера платежа или полной приостановке платежей. Разрешение действительно только для тех, чья платежеспособность была подорвана кризисом, вызванным эпидемией коронавируса (уволенные, отправленные в неоплачиваемый отпуск, оставленные работать с заметным ухудшением условий труда, индивидуальные предприниматели, оставшиеся без дохода).

Индивидуальные предприниматели и бизнесы

Налоговые выплаты

Утверждена отсрочка в выплате индивидуальными предпринимателями взносов в "Битуах Леуми" до конца апреля.

Налоговое управление объявило о переносе срока отчетности и выплаты НДС на 27 апреля.

Министерство внутренних дел рекомендовало муниципалитетам отложить платежи по "арноне" до 1 мая 2020 года.

Пожарное управление

Возврат сбора за проведение массовых мероприятий, отмененных распоряжением министерства здравоохранения. Трехмесячная отсрочка в оплате сбора для малых бизнесов, банкетных залов и отелей.

Трехмесячная отсрочка в устранении изъянов в больницах, отелях и других бизнесах, которым требуется разрешение пожарного управления.

Отмена проверок на период эпидемии.

Ссуды под гарантии государства

Малые и средние бизнесы (годовой оборот до 100 миллионов шекелей) имеют право на получение ссуды под гарантии государства на льготных условиях – до 500 тысяч шекелей или до 8% от оборота (большее из двух), при предоставлении залога в 10% от размера ссуды (вместо 25% при обычных условиях). Срок погашения – пять лет с возможностью отсрочки начала выплат на 6 месяцев. Максимальный срок обработки запроса на получение ссуду сокращен до 9 дней. Гарантия государства позволяет получить ссуду под более выгодный процент чем обычно.

Госзаказы

Распоряжением министра финансов все госзаказы будут оплачиваться немедленно после утверждения счета-фактуры за оказанные услуги/поставленный товар. Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") объявила об ускорении сроков оплаты заказов на сумму 100 миллионов шекелей.

Регуляция

Временно заморожено действие постановлений, касающихся сроков ответа на обращения и предоставления услуг.

Лицензии

Продление срока лицензий, срок действия которых истекает в ближайшее время, или их обновление на основании декларации. Продление сроков виз иностранных рабочих в отдельных секторах.

Банк Израиля

Банкам было разрешено увеличить долю кредитного портфеля строительного сектора до 24% от общего размера кредитного портфеля банка. Также Банк Израиля разрешил банкам снизить на 1% долю собственного капитала под обеспечение кредитов (до 9% для крупных банков и до 8% для средних банков), при этом потребовав пересмотреть решения о выплате дивидендов. Банк Израиля временно изменил инструкции по депонированию чеков через мобильное приложение, увеличив максимальную сумму разрешенного для депонирования чека до 50 тысяч шекелей. Решение вступило в силу немедленно.

ОБСУЖДАЕМЫЕ МЕРЫ

Продление срока выплаты пособия по безработице.

Отмена положения, сокращающего размер алиментов от "Битуах Леуми" родителю-одиночке, получающему пособие по безработице.

Ускорение выплаты отрицательного подоходного налога

Распределение продовольственных талонов нуждающимся семьям и находящимся в Израиле нелегалам.

Пенсионные отчисления и страхование

Предоставление ссуд под залог пенсионных накоплений на срок до 15 лет вместо 7 лет до сих пор (только для получателей пенсии).

Разрешение работодателям производить пенсионные отчисления для работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск.

Возможность заморозить срок действия расширенной страховки автомобиля.

Автоматическое продление действия страховок, срок которых истек, без взимания платы до получения от клиента разрешения на продление или требования о прекращении страховки.

Продление страховки иностранным рабочим без необходимости в новой декларации о состоянии здоровья.

Подача исков на получение выплат по санитарному уходу или потере трудоспособности без необходимости в подписи дополнительного свидетеля.

Индивидуальные предприниматели и бизнесы

Выплата индивидуальным предпринимателям с годовым оборотом до 1,5 миллионов шекелей и с прибылью до 150-200 тысяч шекелей государственной помощи за март и апрель. Предполагаемый размер выплаты – половина месячного дохода за 2018 год. Изначально речь шла о выплате в размере до 6.000 шекелей, однако рассматривается возможность увеличения потолка.

Разрешение индивидуальным предпринимателям снять часть пенсионных накоплений без уплаты налога.

Облегчение условий для получения кредитов под гарантии государства, как за счет сокращения бюрократических процедур и необходимых документов, так и за счет снижения требуемого залога. В частности, рассматривается возможность ограничения ставки по кредиту процентом Prime+1,5%, и возможность выплаты государством процентов по кредиту в течение первого года ссуды.

Отсрочка в уплате НДС и других налогов, включая возможность отмены выплат в некоторых случаях.

Объединение 2019 и 2020 налоговых годов с целью предоставить бизнесам возможность списать убытки 2020 года из прибылей 2019 года перед уплатой налога.

Ускорение амортизации.