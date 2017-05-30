1 июня государство само выберет, куда вкладывать "детские деньги" неопределившихся родителей

31 мая истекает срок, отведенный законом родителям для определения финансовых структур, в которые государство будет отчислять средства в рамках программы "Хисахон ле коль йелед" ("Сберегательная программа для каждого ребенка").

1 июня государство самостоятельно сделает выбор вместо неопределившихся родителей по описанному ниже принципу.

Если по состоянию на 1 января 2017 года ребенку исполнилось 15 лет, программа будет открыта в банке, в который перечисляется детское пособие. Деньги будут переводиться на программу под постоянный процент без точек выхода. Если банк, в который переводится детское пособие, не входит в число банков, работающих с программой, она будет открыта в любом другом банке по выбору "Битуах Леуми". При наличии нескольких детей в возрасте старше 15 лет программы на их имя будут открыты в одном банке.

Если ребенку по состоянию на 1 января 2017 года не исполнилось 15 лет, программа будет открыта в пенсионной кассе по выбору "Битуах Леуми" на счет с низким уровнем риска. При наличии нескольких детей в возрасте младше 15 лет их программы будут открыты в одной пенсионной кассе.

Напомним, что, согласно данным, опубликованным министерством финансов неделю назад, около 50% родителей еще не определились с детскими сберегательными программами.

Программа "Хисахон ле коль йелед"

Государственная программа "Хисахон ле коль йелед" ("Сберегательная программа для каждого ребенка") начала действовать с 1 января 2017 года. В рамках программы государство отчисляет на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 50 шекелей в месяц в закрытую сберегательную программу.

Программа стала результатом компромисса между религиозными партиями, требовавшими повышения детских пособий, и министерством финансов, не желавшим стимулировать таким образом многодетные семьи.

В рамках коалиционных соглашений было договорено, что программа начнет действовать с 1 января 2017 года, средства будут отчисляться задним числом с мая 2015 года.

Кто имеет право на программу?

Программа открывается на каждого ребенка в возрасте младше 18 лет, за которого Институт национального страхования платит родителям детское пособие, а также на каждого ребенка, которому 18 лет исполнилось после мая 2015 года. Решение о том, где именно будет открыта программа, принимают родители. В случае если родители в разводе, решение принимает родитель, который получает детское пособие.

Где можно открыть программу?

Программа может быть открыта в одном из коммерческих банков или в одной из пенсионных касс, выбранных Институтом национального страхования. В программе принимают участие банки "Апоалим", "Леуми", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот", "Бейнлеуми", "Меркантиль Дисконт", "Яхав", "Оцар а-Хаяль","Масад" и пенсионные кассы "Интергемель", "Инфинити", "Альтшулер Шахам", "Аналист", "Экселенс Несуа", "Хелман Алдоби", "Харэль Пенсия", "Мигдаль Макефет", "Мейтав Даш Гемель", "Менора Пенсия", "Псагот", "Каль Гемель ве-Пенсия".

В чем разница между программами?

Банки предлагают три вида сберегательных программ: под постоянный процент, с привязкой к индексу цен и с привязкой к ставке "прайм". При этом программа может быть без промежуточных точек (то есть без возможности изменения до окончания действия программы) и с промежуточными точками каждые пять лет, когда можно изменить структуру программы.

Пенсионные кассы предлагают пять видов программ – высокорисковую, среднерисковую, низкорисковую, галахическую и шариатскую.

Перейти из банка в пенсионную кассу или из пенсионной кассы в банк после того, как выбор уже сделан, невозможно. В то же время в пенсионных кассах можно в любое время перейти из одной программы на другую (более того, это рекомендуется делать по мере взросления ребенка).

В целом, банковские программы менее прибыльные и менее рисковые. Если ребенку до конца действия программы осталось три года и менее, имеет смысл выбрать именно банк. Если ребенок маленький, то стоит выбрать программу в пенсионной кассе, по мере взросления ребенка снижая уровень риска от максимального к минимальному.

Сколько времени есть у родителей, чтобы определиться?

Родителям детей, родившихся до 31 декабря 2016 года, надо будет определиться с выбором до 1 июня 2017 года. После этого выбор будет сделан государством.

Для детей, родившихся после 1 января 2017 года, у родителей будет полгода со дня родов для выбора программы. После этого "Битуах Леуми" откроет программу там же, где открыты программы старших детей. Если таких программ нет или ребенок первый в семье, программа будет открыта в пенсионной кассе по выбору "Битуах Леуми".

Можно ли добавить средства к деньгам, отчисляемым государством?

Родитель может увеличить отчисления еще на 50 шекелей в месяц за счет сокращения детского пособия. Решение об увеличении отчислений может быть принято и отозвано в любой момент в период действия программы. Кроме того, по достижении ребенком 18 лет "Битуах Леуми" добавляет одноразово 500 шекелей. Если программа не закрыта до достижения ребенком 21 года, то "Битуах Леуми" начисляет еще 500 шекелей.

Когда можно будет снять деньги с программы?

Снять деньги с программы может ребенок, достигший 18-летнего возраста, при наличии согласия родителей. После достижения 21-летнего возраста можно снять деньги с программы в любое время. Также можно снять деньги с программы до достижения ребенком 18-летнего возраста в случае тяжелой болезни ребенка, требующей больших расходов. В таком случае "Битуах Леуми" начислит дополнительные 500 шекелей в момент снятия денег, после чего продолжит отчислять деньги в программу. В случае смерти ребенка деньги можно будет снять через три месяца после смерти.

Облагаются ли деньги налогом при снятии?

После снятия накопленные деньги облагаются налогом на прибыль от капитала. Налог в размере 25% взимается с процентов, которые для вас заработал банк или пенсионная касса, а не с базовых отчислений. Те, чья программа была открыта в пенсионной кассе, смогут оставить средства в кассе до достижения пенсионного возраста, после чего они будут освобождены от уплаты налога на доходы от капитала. Комиссионные за управление программой государство оплачивает до достижения ребенком 21 года.

Где я могу дать указание о своем выборе?

Дать соответствующее указание можно на сайте "Битуах Леуми" или по телефону *263





