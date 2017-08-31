Амансио Ортега потеснил Билла Гейтса с первого места в рейтинге богатейших людей мира

Амансио Ортега, соучредитель испанского холдинга Inditex, которому, в частности, принадлежит сеть магазинов Zara, занял первую строчку рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time.
На данный момент состояние 81-летнего уроженца Испании, оценивается в $85 млрд, что на $100 млн больше, чем у традиционного лидера рейтинга Билла Гейтса, пишет Forbes.ru.
За последний месяц Ортега разбогател на $1,2 млрд, но его продвижению в рейтинге способствовал также тот факт, что Гейтс и основатель компании Amazon Джефф Безос сдали свои позиции. Гейтс пожертвовал $4,6 млрд на благотворительность, а Безос опустился в рейтинге после падения акций Amazon.
В последние годы Ортега занимал первую строчку Forbes Real Time трижды, однако ни разу не задерживался на первом месте дольше суток.
В настоящий момент ТОП-5 рейтинга Forbes Real Time выглядит следующим образом:
1. Амансио Ортега ($85 млрд)
2. Билл Гейтс ($84,9 млрд)
3. Джефф Безос ($82,5 млрд)
4. Уоррен Баффет ($77,5 млрд)
5. Марк Цукерберг ($70,6 млрд)