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Экономика

Амансио Ортега потеснил Билла Гейтса с первого места в рейтинге богатейших людей мира

время публикации: 04:18 | последнее обновление: 04:21 блог версия для печати фото
Амансио Ортега

Амансио Ортега, соучредитель испанского холдинга Inditex, которому, в частности, принадлежит сеть магазинов Zara, занял первую строчку рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time.

На данный момент состояние 81-летнего уроженца Испании, оценивается в $85 млрд, что на $100 млн больше, чем у традиционного лидера рейтинга Билла Гейтса, пишет Forbes.ru.

За последний месяц Ортега разбогател на $1,2 млрд, но его продвижению в рейтинге способствовал также тот факт, что Гейтс и основатель компании Amazon Джефф Безос сдали свои позиции. Гейтс пожертвовал $4,6 млрд на благотворительность, а Безос опустился в рейтинге после падения акций Amazon.

В последние годы Ортега занимал первую строчку Forbes Real Time трижды, однако ни разу не задерживался на первом месте дольше суток.

В настоящий момент ТОП-5 рейтинга Forbes Real Time выглядит следующим образом:

1. Амансио Ортега ($85 млрд)

2. Билл Гейтс ($84,9 млрд)

3. Джефф Безос ($82,5 млрд)

4. Уоррен Баффет ($77,5 млрд)

5. Марк Цукерберг ($70,6 млрд)

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