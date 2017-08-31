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Экономика

Гостелерадио снова разошлет требования об оплате должникам по теленалогу

время публикации: 11:15 | последнее обновление: 11:30 блог версия для печати фото
Гостелерадио снова разошлет требования об оплате должникам по теленалогу

Расформированное в мае 2017 года и находящееся на стадии ликвидации имущества государственное управление телерадиовещания разошлет в ближайшее время письма с требованием о погашении долга лицам.

Следует подчеркнуть, что речь идет о долгах, образовавшихся до отмены налога в 2015 году.

Как сообщает "Глобс", в общей сложности около 700 тысяч человек должны получить письма о долгах на сумму около 600 миллионов шекелей.

Должникам будет предложено погасить долги на льготных условиях со значительными скидками.



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