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Экономика

UNESCO: Израиль – мировой лидер по инвестициям в исследования

время публикации: 12:05 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати

Согласно отчету Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, Израиль является мировым лидером по объему инвестиций в исследования и разработки по отношению к объему экономики страны.

По состоянию на 2013 год Израиль вкладывал в исследования и разработки 4,21%. Для сравнения, в США этот показатель составляет 2,81%, в Великобритании – 1,63, в Японии – 3,47%, в России – 1,12%.

Также Израиль занимает второе место в мире по инвестициям в науку на душу населения (1290,5 долларов), уступая только Южной Корее. В то же время Израиль существенно уступает по уровню инвестиций на каждого ученого (152,9 тысяч долларов по сравнению 314 тысячами долларов в США и 201 тысячей долларов в Корее).

На долю Израиля приходится только 0,3% мирового ВВП, однако 0,7% мировых научных инвестиций и 0,8% количества ученых.

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