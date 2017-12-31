Самые важные события в экономике Израиля в 2017 году

Несомненно, одним из главных экономических событий года в мире стал Bitcoin в частности и ажиотаж вокруг криптовалют в целом. Однако это явление глобальное, поэтому в списке важнейших экономических событий года в Израиле пойдет вне конкурса.

Обзор подготовил редактор раздела "Экономика" Михаил Шафранов.

1) Я не буду расставлять приоритеты между вошедшими в список событиями, однако особо выделю одно из них: массовое, регулярное и практически безнаказанное блокирование важных транспортных артерий инвалидами, ультраортодоксами, увольняемыми работниками и другими группами, отстаивающими свои интересы, в нарушение закона беря в заложники население страны и нанося огромный ущерб экономике.

2) Расширение налоговой базы и рекордный сбор налогов – из приблизительно 20 миллиардов шекелей, собранных налоговым управлением сверх запланированного. Приблизительно половина этой суммы – следствие одноразовых событий, таких как продажа компании Mobileye, эмиссия части прав на газовое месторождение "Тамар" и изменение в законодательстве, закрывшее налоговую лазейку для "компаний-кошельков". Однако вторая половина свидетельствует о стабильном росте экономической активности и, что не менее важно, о расширении налоговой базы. Работа налогового управления в последние годы вывела из тени значительные доходы, ранее укрывавшиеся от уплаты налогов. Если кто помнит инициативу Шели Яхимович от 2012 года финансировать расходы в 50 миллиардов шекелей за счет налогообложения нелегального капитала – в 2017 году, пять лет спустя после той инициативы, налоговое управление сумело собрать почти 10 миллиардов, что, несомненно, является успехом.

3) Падение "Тевы" на самом деле не стало сюрпризом для экспертов. Разговоры о посткопаксоновой эпохе (препарат Copaxone, патент на который истек в прошлом году, приносил "Теве" львиную долю доходов) и чересчур активной деятельности "Тевы" в сфере поглощения других компаний велись уже давно. Однако крах концерна, долгие годы считавшегося одним из флагманов экономики страны, несомненно является знаковым событием. Особо хочется отметить действия нового руководства "Тевы". После того, как летом профсоюзы не позволили провести сокращение 1.700 работников, зимой в СМИ планомерно была слита информация о увольнении 3,5 тысяч и закрытии почти всех заводов. Это позволило политикам и регуляторам развить бурную деятельность, и приписать себе заслуги в сокращении объема увольнений до 1.700 работников и сохранении в Израиле существенной части производства.

4) Прецедентное постановление Высшего суда справедливости по поводу выплаты алиментов уже привело к волне обращений в суд с просьбой о пересмотре ранее вынесенных решений. Согласно вердикту суда, в случае развода родителей, у которых есть дети в возрасте 6-15 лет, алименты обязаны выплачивать обе стороны, а не только отцы, как это существует в настоящий момент. Размеры алиментов будут определяться в зависимости от экономического положения обеих сторон. До сих пор только мужчина был обязан платить алименты даже в тех случаях, когда доходы женщины заметно превышали его. Вердикт касается тех случаев, когда после развода устанавливается режим совместной опеки над детьми. Если речь идет о детях младше шести лет, то обязанность платить алименты остается на мужчине.

5) Банкротство Элиэзера Фишмана стало знаковым событием в отношении банков и общества к кредитованию магнатов и к реструктуризации долгов. Свидетельством этого стало требование банков признать банкротом другого магната, Шауля Аловича. Банки больше не могут позволить себе закрывать глаза на финансовые проблемы магнатов, тихо реструктуризируя и списывая их долги и продолжая выдавать ссуды практически без обеспечения.

6) "Жилье для новосела" – первая за многие годы государственная программа льготного жилья, дожившая до этапа реализации и заселения жильцов. Не обсуждая ее правильность (критики указывают на низкое качество строительства, создание бедняцких кварталов и т.д.), нельзя не согласиться, что в 2017 году программа вышла на уровень, на котором она начала реально влиять на рынок жилья в Израиле.

7) Приход на израильский строительный рынок китайских компаний я включаю в рейтинг скорее авансом. Многолетние переговоры с Китаем об организованном завозе китайских строителей завершились успехом, пять китайских компаний получили лицензии на работу в Израиле и одна из них уже начала работу над первыми проектами. Учитывая состояние израильской строительной отрасли, застрявшей в 60-70 годах прошлого столетия, хочется надеяться, что местные подрядчики смогут перенять у китайских компаний современные строительные технологии.

8) Границы для профсоюзов: судебные инстанции вынесли в 2017 году два постановления, указавших, где проходят границы власти рабочих комитетов в их противостоянии с владельцами предприятий и государством. В июле 2017 года БАГАЦ принял беспрецедентное решение отменить постановление Всеизраильского суда по трудовым конфликтам, постановив, что государство имеет основания считать забастовку в "Хеврат Хашмаль" против реформы рынка электроэнергии незаконной. Это постановление вынудило один из самых сильных рабочих комитетов немедленно отменить забастовку и возобновить переговоры с государством. В ноябре профсоюз проиграл еще одну войну, когда, рассмотрев иск о запрете на увольнение работников "Негев Керамика" суд постановил, что "нет никаких законных оснований обязать владельца закрытого завода платить работникам или же обязать возобновить работу убыточного предприятия".

9) Сила шекеля – все попытки Банка Израиля ослабить позиции шекеля, чтобы помочь экспортерам, остаются бесплодными. Не помогают и другие факторы, которые, казалось бы, должны ослаблять национальную валюту – резко выросший потенциал политической нестабильности и разрыв в уровне учетной ставки с США, составляющий уже 1,4%.

10) Программа "Нетто" – несомненно несущая в себе признаки популизма программа министра финансов стала, тем не менее, знаковым событием 2017 года. Можно долго спорить о том, что потраченные на нее средства могли бы улучшить жизнь инвалидов или пенсионеров, вместо того, чтобы снижать нагрузку на средний класс и молодые семьи, однако это вопрос политических приоритетов. Отмена давно ставших бессмысленными пошлин также является шагом в правильном направлении.

Из других событий, не вошедших в первую десятку, хочется отметить продолжающееся развитие израильской железнодорожной сети, открытие первой за 40 лет новой больницы, ухудшающееся состояние Тель-Авивской биржи ценных бумаг, ликвидацию коллективных страховых полисов по санитарному уходу, рекорд по количеству туристов, очередной перенос повышения пенсионного возраста для женщин.