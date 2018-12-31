Самые важные события в экономике Израиля в 2018 году

Если 2017 год был годом криптовалют, 2018 год в мире прошел под знаком торговой войны США с Китаем (а заодно со своими соседями и союзниками), однако Израиль эта война задела только по касательной. Повышение Вашингтоном таможенных пошлин на сталь и алюминий нанесло ущерб израильской металлургической промышленности, но доля этой промышленности в израильской экономике незначительна.

Обзор подготовил редактор раздела "Экономика" Михаил Шафранов.

1) Начавшееся в 2017 году перекрытие дорог инвалидами, бывшими полицейскими, ультраортодоксами, работниками цементных заводов и т.д. при попустительстве властей продолжает наносить ущерб экономике, однако в 2018 году на первый план вышла другая беда израильской транспортной системы – хаос на железных дорогах. Требование министра транспорта Исраэля Каца ускорить запуск так и недостроенной скоростной железной дороги в Иерусалим привело к появлению постоянно останавливающейся из-за поломок ветки между аэропортом и Иерусалимом. Чтобы выполнить приказ министра, руководство "Ракевет Исраэль" сняло вагоны с наиболее загруженных маршрутов. Новые вагоны будут поставляться и разгружаться в течение ближайших полутора лет, однако доехать до депо не смогут, потому что к нему все еще не достроены рельсы. В качестве "стрелочника" предлагается назначить гендиректора железнодорожной компании Шахара Аялона, однако вряд ли его отставка поможет исправить ситуацию в ближайшее время.

2) Слабость экономического кабинета правительства в предвыборный год, когда министры не имеют ни воли, ни желания противостоять давлению интересантов и лоббистов, наиболее ярко проявилась в согласии выделить 22 миллиарда шекелей "надбавки за отсутствие гарантий стабильной занятости", которые выбили себе сотрудники и пенсионеры полиции Израиля и управления тюрем. Чтобы найти эти деньги, правительству пришлось провести фронтальный секвестр, сократив бюджеты всех министерств. Отдельно стоит отметить, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, до сентября 2018 года поддерживавший аппарат минфина в противодействии этому требованию, внезапно уступил и позволил министру финансов Моше Кахлону заключить сделку без ведома руководства минфина.

3) Одним из ярких и важных экономических событий начала 2018 года стало полученное авиакомпанией Air India разрешения на пролет ее самолетов через воздушное пространство Саудовской Аравии на пути в Израиль. Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, вылетевший 22 марта рейсом AI139 из аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели в аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле, вошел в историю, "прорвав" воздушную блокаду, объявленную арабскими странами Израилю в мае 1948 года. Правительство Израиля старается развить успех, ведя переговоры по налаживанию прямого авиасообщения с Сингапуром и Вьетнамом через Саудовскую Аравию, а со странами Латинской Америки – через воздушное пространство Судана. Осенью о возможности открытия своего воздушного пространства не только для летящих в Израиль самолетов, но и для самолетов израильских авиакомпаний объявил султанат Оман.

4) В ноябре 2018 года подошла к концу многолетняя сага по приватизации государственного оборонного концерна "Военная промышленность" (ТААС, IMI), который продан частному концерну "Эльбит" за 1,8 миллиарда шекелей (1,4 млрд сразу и еще 400 млн – до 2022 года). Прибыльный оборонный концерн находился на грани банкротства из-за огромных пенсионных обязательств, оставшихся с социалистических времен. В рамках приватизации государство сохранило за собой секретные подразделения, которые переданы в ведение министерства обороны. "Эльбиту" достанется концерн, чистый от долгов (их продолжит выплачивать государство), однако с обязательством перевести все предприятия в Негев и очистить освобождающиеся в центре страны территории от загрязнения.

5) Корпорация Intel сделала Израилю новогодний подарок, объявив о намерении в ближайшие годы построить в стране новое предприятие, в которое будут вложены 20 миллиардов шекелей. Подарок, разумеется, будет не бесплатным – корпорация рассчитывает на получение налоговых льгот и бонуса в размере несколько сотен миллионов шекелей. Intel Israel является одним из крупнейших работодателей и крупнейшим израильским экспортером. В то же время, хочется отметить, что, за исключением Intel, израильским властям так и не удалось убедить иностранные корпорации, с радостью открывающие в стране научно-исследовательские центры, инвестировать в промышленное производство.

6) Одним из важнейших достижений своей каденции министр юстиции Айелет Шакед справедливо считает реформу процедуры банкротства. Новый закон, состоящий из 375 пунктов, которые обсуждались Кнессетом в течение 20 месяцев, заменил три старых ордонанса, два из которых действовали со времен британского мандата. Новый закон меняет подход к процедуре банкротства, переходя от политики наказания к политике реабилитации должников, особенно если речь идет о малых бизнесах, владельцы многих из которых смогут по прошествии четырех лет реабилитации получить прощение долгов. Кроме того, закон увеличил долю малых кредиторов в разделе имущества за счет банков и государства. Для этого государство, муниципалитеты и банки частично отказались от приоритетного права на взыскание долгов. Закон также предусматривает особую ответственность членов советов директоров и генеральных директоров компаний, находящихся в положении банкротства, но еще не признанных таковыми судом.

7) В ноябре 2018 года впервые за 7,5 лет Банк Израиля повысил учетную ставку, с марта 2015 года находившуюся на уровне 0,1%. Решение было принято при поддержке заместителя председателя Банка Израиля Надин Бодо-Трахтенберг в переходный период между отставкой предыдущего председателя Банка Израиля Карнит Флуг и вступлением в должность нового председателя Амира Ярона. Многие экономисты сочли данный шаг преждевременным, поскольку уровень инфляции в Израиле все еще далек от оптимального и повышение прогнозировалось только в 2019 году. Некоторые эксперты связывают решение Бодо-Трахтенберг с желанием оставить свой след в текущей политике центробанка. В то же время Ярон в своей вступительной речи уже успел заявить о намерении продолжить постепенное повышение учетной ставки. Сама по себе смена председателя Банка Израиля на фоне войны между министром финансов Моше Кахлоном и главой центробанка Карнит Флуг является важной составляющей экономической истории 2018 года в Израиле.

8) Впервые после протестов 2011 года крупные компании, производящие продукты питания и товары первой необходимости, сделали массовую попытку повысить цены на свою продукцию. Компании "Тнува", "Тара", "Штраус", "Компания по производству напитков", Kimberly-Clark, "Осем", а также многие мелкие компании с лета начали одна за другой объявлять о подорожании, объясняя его ростом цен на сырье и повышением стоимости производства. Однако к концу года, когда стало известно также о росте цен на хлеб, электричество и воду, министерство финансов и министерство экономики под давлением СМИ и общественных активистов приняли ряд мер по блокированию волны подорожаний. Среди них были как разумные шаги, такие как публикация реального уровня прибыльности концернов и меры по повышению конкуренции, так и шаги по перекладыванию проблем на следующее правительство: например, отмена запланированного повышения акциза на топливо без указания источников альтернативного финансирования в 2019 году, чтобы снизить рост цен на электричество.

9) Уполномоченный по приему жалоб против судей судья в отставке профессор Элиэзер Ривлин постановил, что действующий в Израиле уже много лет обычай, по которому суд по трудовым конфликтам выступает также в качестве арбитра и посредника, является нарушением законов. В своем постановлении Ривлин признает позицию руководства системы судов по трудовым конфликтам, согласно которой данный обычай часто позволяет избежать забастовки и сэкономить значительные суммы. Однако при этом он подчеркивает, что такая деятельность суда, когда большая часть процесса происходит за кулисами, в неполном составе участников суда и без ведения протоколов, подрывает доверие населения к судебной системе и ее моральный авторитет. Председатель Всеизраильского суда по трудовым конфликтам Варда Вирт-Ливне с одобрения председателя Верховного суда Эстер Хают объявила о создании специальной комиссии по проверке работы системы судов по трудовым конфликтам при рассмотрении конфликтов по коллективным трудовым договорам. За всеми этими действиями стоит жалоба на работу суда по трудовым конфликтам во время незаконной забастовки работников ашдодского порта, когда руководители рабкомов "ушли в подполье", были оштрафованы за неуважение к суду, однако в итоге так и не понесли никакого наказания. В августе в окружной суд Иерусалима был подан представительский иск против портов Ашдода и Хайфы с требованием выплатить 4,5 миллиарда шекелей компенсации за ущерб, нанесенный регулярными незаконными забастовочными санкциями.

10) После нескольких "тучных" лет, когда налоговые поступления превышали прогнозы, 2018 год Израиль заканчивает с превышением бюджетного дефицита. Точные его размеры станут известны ближе к марту 2019 года. Принятый в марте 2018 года государственный бюджет на 2019 год на какой-то момент придал правительству стабильности, однако так и не защитил его от предвыборной экономики. Отметим, что не особо успешным оказался и эксперимент по принятию двухгодичных бюджетов. Пересмотр бюджета начался еще до наступления 2019 года, и еще неоднократно будет перекраиваться в ходе 2019 года из-за обещаний, розданных правительством, не позаботившимся сделать запас на "тощие" годы.

События в списке пронумерованы для удобства, а не по их значению для экономики страны. В первую десятку по тем или иным причинам не вошло много других заметных событий, таких как подписание реформы электрической компании, продвижение реформы гражданского судопроизводства, вступление в строй аэропорта имени Илана и Асафа Рамонов, согласование приватизации Хайфского порта, попытка восстановления картеля птицеферм, начало расследования "алмазного" дела Льва Леваева и т.д.





