Новые авиамаршруты из Израиля: Одесса, Порту, Марокко

Израильская авиакомпания "Сан-Дор" опубликовала расписание летних рейсов, включив в него три новых маршрута.

Помимо уже объявленных ранее маршрутов в Краков (по понедельникам и пятницам) и в Малагу (по воскресеньям и четвергам), компания будет обслуживать рейсы в Порту (по средам, цена билета – от 479 долларов в обоих направлениях), в город Кальяри на Сардиии (по средам, цена билета – от 299 долларов) и в Одессу (по понедельникам и пятницам, цена билета – от 199 долларов).

Компания "Шатиах Меофеф" предлагает клиентам с мая этого года рейсы в Марракеш и Касабланку в Марокко. Осуществлять рейсы будет итальянская компания Neos с промежуточной вынужденной посадкой в Катании (прямые рейсы из Израиля в Марокко запрещены).

Авиакомпания Air France возобновляет в летний сезон полеты из Тель-Авива в Ниццу, прекращенные несколько лет назад. С июля по сентябрь авиакомпания будет осуществлять по четыре рейса в неделю при стоимости билетов от 342 долларов в обоих направлениях.

На маршруте Тель-Авив-Кипр с марта этого года начнет работать еще одна бюджетная авиакомпания – кипрская Cobalt Air, который будет конкурировать с Aegean, TUS, UP, "Аркия", "Исраэйр" и Ryanair. Стоимость билетов авиакомпании в Ларнаку составит от 118 евро в обоих направлениях.

Компания "Кишрей Теуфа" с июля этого года начнет осуществлять рейсы по маршруту Тель-Авив-Бильбао в стране басков в Испании.

Делегация авиакомпании China Southern посетила Израиль с целью переговоров об открытии нового маршрута между Израилем и Китаем. Почетный консул Израиля в Кении Шломо Групман заявил, что авиакомпания Air Kenia планирует уже в этом году возобновить работу на маршруте Тель-Авив-Найроби.