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Экономика

Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн – за отмывание капиталов в Москве

время публикации: 12:40 | последнее обновление: 12:40 блог версия для печати фото
Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн – за отмывание капиталов в Москве

Финансовые регуляторы США и Великобритании оштрафовали Deutsche Bank за то, что немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег через дочернюю компанию в Москве ООО "Дойче Банк". В общей сложности компании придется заплатить властям двух стран примерно $630 млн.

Об этом пишет во вторник, 31 января, издание "Коммерсант"

Регуляторы установили, что в период с 2011 по 2015 год ООО "Дойче Банк" участвовало в проведении так называемых "зеркальных сделок" , с помощью которых из России было выведено около $10 млрд.

Первым о "русском деле" Deutsche Bank сообщило в мае 2015 года немецкое издание Manager Magazin, которое описало схему для отмывания денег: сначала проводилась внебиржевая сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд продавались уже на лондонском внебиржевом рынке.

Таким образом, рубли переводились в фунты стерлингов, а совершение сделки вне бирж позволяло избегать обычных на бирже процедур обеспечения прозрачности. Деньги отправлялись со счетов московского подразделения в Великобританию, а затем на счета зарубежных банков, которые располагались в Эстонии, Латвии и на Кипре.

В ходе собственного расследования DFS установило, что банк имел возможности для того, чтобы обнаружить, расследовать и пресечь действий злоумышленников, однако ничего не предприняло. В итоге американский регулятор решил взыскать с немецкого банка $425 млн, в отношении которого параллельно ведется еще и уголовное расследование со стороны Министерства юстиции США. При этом, как сообщает агентство Bloomberg, расследование, проводимое Минюстом США, продолжается.

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