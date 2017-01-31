Банк Израиля представил новые купюры в 20 и 100 шекелей

Банк Израиля представил две новые банкноты достоинством в 20 и 100 шекелей, передав пробные купюры производителям, поставщикам, операторам банковских и торговых автоматов для их калибровки.

Центробанк также опубликовал официальное изображение банкнот и их технические характеристики с целью ознакомления населения.

Введение новой банкноты в оборот будет предварено широкомасштабной разъяснительной кампанией, в рамках которой населению будут разъяснены все отличительные черты новых денег. Кроме того, старые банкноты будут находиться в обороте параллельно с новыми в течение нескольких лет.

Технические характеристики и изображения на новых банкнотах в 20 шекелей:



Преобладающий цвет: красный

Тема банкноты: творчество поэтессы Рахель (Блувштейн)

Размеры: 129х71 мм



Лицевая сторона:

В правой части банкноты - портрет поэтессы Рахель

Фоновое изображение - пальмовые ветви

Микроскопический текст на всей площади банкноты: стих "Кинерет"



Оборотная сторона:



Фоновое изображение: пейзаж побережья Кинерета

Текст: "Возможно, никогда и не было"

Знаки для слепых и слабовидящих: выполнены прозрачными чернилами и ощутимые на ощупь разноразмерные указания номинала.



Технические характеристики и изображения на новых банкнотах в 100 шекелей:



Преобладающий цвет: оранжевый

Тема банкноты: творчество Леи Гольдберг

Размеры: 143х71 мм



Лицевая сторона:

В правой части банкноты - портрет поэтессы Леи Гольдберг

Фоновое изображение - цветы миндального дерева

Микроскопический текст на всей площади банкноты: стих "В моей любимой стране цветет миндаль"



Оборотная сторона:



Фоновое изображение: изображение важенок

Текст: отрывок стихотворения "Белые дни"

Знаки для слепых и слабовидящих: выполнены прозрачными чернилами и ощутимые на ощупь разноразмерные указания номинала.







