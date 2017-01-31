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Экономика

Банк Израиля представил новые купюры в 20 и 100 шекелей

время публикации: 17:26 | последнее обновление: 17:53 блог версия для печати фото
Новая купюра в 100 шекелей
Новая купюра в 20 шекелей

Банк Израиля представил две новые банкноты достоинством в 20 и 100 шекелей, передав пробные купюры производителям, поставщикам, операторам банковских и торговых автоматов для их калибровки.

Центробанк также опубликовал официальное изображение банкнот и их технические характеристики с целью ознакомления населения.

Введение новой банкноты в оборот будет предварено широкомасштабной разъяснительной кампанией, в рамках которой населению будут разъяснены все отличительные черты новых денег. Кроме того, старые банкноты будут находиться в обороте параллельно с новыми в течение нескольких лет.

Технические характеристики и изображения на новых банкнотах в 20 шекелей:

Преобладающий цвет: красный
Тема банкноты: творчество поэтессы Рахель (Блувштейн)
Размеры: 129х71 мм

Лицевая сторона:
В правой части банкноты - портрет поэтессы Рахель
Фоновое изображение - пальмовые ветви
Микроскопический текст на всей площади банкноты: стих "Кинерет"

Оборотная сторона:

Фоновое изображение: пейзаж побережья Кинерета
Текст: "Возможно, никогда и не было"
Знаки для слепых и слабовидящих: выполнены прозрачными чернилами и ощутимые на ощупь разноразмерные указания номинала.

Технические характеристики и изображения на новых банкнотах в 100 шекелей:

Преобладающий цвет: оранжевый
Тема банкноты: творчество Леи Гольдберг
Размеры: 143х71 мм

Лицевая сторона:
В правой части банкноты - портрет поэтессы Леи Гольдберг
Фоновое изображение - цветы миндального дерева
Микроскопический текст на всей площади банкноты: стих "В моей любимой стране цветет миндаль"

Оборотная сторона:

Фоновое изображение: изображение важенок
Текст: отрывок стихотворения "Белые дни"
Знаки для слепых и слабовидящих: выполнены прозрачными чернилами и ощутимые на ощупь разноразмерные указания номинала.



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