Безработица в ЕС сократилась до восьмилетнего минимума

Согласно данным Евростата, в четвертом квартале 2016 года темпы роста экономики Европейского союза составили 0,5%, а годовой рост ВВП – 1,7%, что выше, чем в США.

Уровень безработицы в ЕС снизился в декабре на 0,1% до 9,6%, что является самым низким показателем за последние 8 лет. Уровень безработицы в Германии составил 3,9% - рекорд для периода после объединения двух Германий. В Испании безработица составила 18%, а в Греции – 23%.

Среднеевропейский уровень безработицы среди молодежи по-прежнему остается высоким – 20,9%.