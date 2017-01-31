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Экономика

Кнессет утвердил реформу тарифов на воду

время публикации: 08:18 | последнее обновление: 08:18 блог версия для печати фото
Кнессет утвердил реформу тарифов на воду

Кнессет утвердил в итоговом чтении поправку номер 27 к закону о воде от 1959 года, направленную на изменение системы определения тарифов на воду для домашнего потребления и для сельского хозяйства.

Среди прочего, поправка устанавливает единый тариф на воду для сельского хозяйства. В целом тариф снизится до 1,98 шекеля за кубометр, а через два года – до 1,81 шекеля за кубометр (или до 1,54 шекеля за кубометр для хозяйств, не имеющих доступа к очищенным сточным водам).

В то же время фермерам, имевшим прямой доступ к независимым водным источникам, придется платить больше, чем на текущий момент, и в течение пяти лет они будут платить за воду по общеизраильскому тарифу. В связи с этим государство выделит 100 миллионов шекелей на два года на компенсации фермерам, которые в связи с реформой будут вынуждены производить изменения в посадках.

Тарифы на воду для домашних хозяйств снизятся благодаря реформе на 14,5%.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 28 декабря 2015 г.
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