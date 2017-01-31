Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 31 января, валютные торги завершились умеренным снижением курса доллара и значительным ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,4232% и составил 3,769 шекелей за $1. Курс евро возрос на 0,755% и составил 4,055 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

23 января монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на февраль без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.