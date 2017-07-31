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Экономика

Росавиация: регулярные рейсы будут летать в Израиль из аэропорта "Жуковский"

время публикации: 21:38 | последнее обновление: 21:38 блог версия для печати фото
Росавиация: регулярные рейсы будут летать в Израиль из аэропорта "Жуковский"

Федеральное агентство воздушного транспорта России сообщило, что Россия и Израиль договорились о выполнении чартерных и регулярных рейсов в Тель-Авив из аэропорта "Жуковский". На сайте агентства выложен соответствующий договор.

В сообщении говорится, что вопрос был урегулирован сторонами в результате переписки.

О том, что власти России и Израиля согласовали вопрос об использовании российскими авиакомпаниями аэропорта "Жуковский" для полетов в Израиль еще в марте сообщал министр транспорта РФ Максим Соколов.

Рейсы в летний сезон будут осуществляться авиакомпаниями "Уральские авиалинии" и "Икар".

Ранее Израиль дал согласие использовать "Жуковский" для чартерных авиарейсов, однако не соглашался на его использование в регулярном расписании, поскольку это превысило бы квоту на количество рейсов между Москвой и Тель-Авивом в рамках двустороннего соглашения об авиаперевозках.

Международный аэропорт "Жуковский" расположен на территории города Жуковский, в 36 км от центра Москвы. До аэропорта можно добраться на с пересадками на автобусах от метро Котельники или от метро Выхино, на электричке с Казанского вокзала. От платформы до аэропорта ходят "шаттлы".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 марта 2017 г.
Израиль разрешил регулярные авиарейсы из аэропорта "Жуковский"
// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2016 г.
В Москве открылся четвертый международный аэропорт – "Жуковский"







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