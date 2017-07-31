Росавиация: регулярные рейсы будут летать в Израиль из аэропорта "Жуковский"

Федеральное агентство воздушного транспорта России сообщило, что Россия и Израиль договорились о выполнении чартерных и регулярных рейсов в Тель-Авив из аэропорта "Жуковский". На сайте агентства выложен соответствующий договор.

В сообщении говорится, что вопрос был урегулирован сторонами в результате переписки.

О том, что власти России и Израиля согласовали вопрос об использовании российскими авиакомпаниями аэропорта "Жуковский" для полетов в Израиль еще в марте сообщал министр транспорта РФ Максим Соколов.

Рейсы в летний сезон будут осуществляться авиакомпаниями "Уральские авиалинии" и "Икар".

Ранее Израиль дал согласие использовать "Жуковский" для чартерных авиарейсов, однако не соглашался на его использование в регулярном расписании, поскольку это превысило бы квоту на количество рейсов между Москвой и Тель-Авивом в рамках двустороннего соглашения об авиаперевозках.

Международный аэропорт "Жуковский" расположен на территории города Жуковский, в 36 км от центра Москвы. До аэропорта можно добраться на с пересадками на автобусах от метро Котельники или от метро Выхино, на электричке с Казанского вокзала. От платформы до аэропорта ходят "шаттлы".