"Эгед" заплатит пассажиру 4 тысячи шекелей компенсации за регулярные опоздания

Суд по мелким искам обязал автобусный кооператив "Эгед" заплатить пассажиру 4.100 шекелей компенсации (включая 600 шекелей судебных расходов) за систематические опоздания автобуса.

Податель иска запротоколировал 23 случая, когда автобус "Эгеда" значительно опаздывал против указанного расписания или же не приезжал совсем на маршрутах в Иерусалиме и в Герцлии.

Адвокаты "Эгеда" заявили, что Иерусалим – очень сложный город для транспортной администрации в связи с большим количеством проходящих в нем мероприятий. Кроме того, адвокаты утверждали, что истец мог сократить ущерб от опозданий на работу и отмены планов, если бы в каждом конкретном случае пользовался такси, сообщает "Глобс".

Судья Гилад Хес постановил, что кооператив должен нести ответственность за невыполнение условий лицензии, требующей соблюдения расписания транспорта. Хес заявил, что ответчик должен понять, что нельзя относиться пренебрежительно ко времени его клиентов.





