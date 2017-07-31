31 июля 2017 г.
последняя новость: 09:26
Названо опасное пищевое сочетание
Лопес напугала фанатов пупками
Пугачева затмила невесту внука
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:48 "Эгед" заплатит пассажиру 4 тысячи шекелей компенсации за регулярные опоздания
07:24 В ночь на 1 августа бензин в Израиле подорожает на 18 агорот
14:38 Финансовая комиссия просит отложить увольнения работников Teva на три месяца
13:48 Депутат от ШАС предлагает указывать дату на продуктах по еврейскому календарю
12:27 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
08:11 Минфин лишит доноров Amnesty International налоговых льгот
16:13 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
15:56 Великобритания отменит ставку LIBOR
15:08 Авиакомпания Rynair объявила о новом маршруте из Израиля
10:55 Болгария заинтересована в израильском газе
Экономика

"Эгед" заплатит пассажиру 4 тысячи шекелей компенсации за регулярные опоздания

время публикации: 08:48 | последнее обновление: 08:51 блог версия для печати фото
"Эгед" заплатит пассажиру 4 тысячи шекелей компенсации за регулярные опоздания

Суд по мелким искам обязал автобусный кооператив "Эгед" заплатить пассажиру 4.100 шекелей компенсации (включая 600 шекелей судебных расходов) за систематические опоздания автобуса.

Податель иска запротоколировал 23 случая, когда автобус "Эгеда" значительно опаздывал против указанного расписания или же не приезжал совсем на маршрутах в Иерусалиме и в Герцлии.

Адвокаты "Эгеда" заявили, что Иерусалим – очень сложный город для транспортной администрации в связи с большим количеством проходящих в нем мероприятий. Кроме того, адвокаты утверждали, что истец мог сократить ущерб от опозданий на работу и отмены планов, если бы в каждом конкретном случае пользовался такси, сообщает "Глобс".

Судья Гилад Хес постановил, что кооператив должен нести ответственность за невыполнение условий лицензии, требующей соблюдения расписания транспорта. Хес заявил, что ответчик должен понять, что нельзя относиться пренебрежительно ко времени его клиентов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Полиция сняла с дороги 20 автобусов "Кавим" из-за неисправностей
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 марта 2017 г.
The Marker: минтранс предъявил "Эгеду" ультиматум
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 мая 2011 г.
Суд разрешил поездам опаздывать: "Это часть израильской культуры"







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 31 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017