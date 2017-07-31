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Экономика

Стройподрядчик получил от Дорожной компании плату за несделанную работу

время публикации: 12:21 | последнее обновление: 12:21 блог версия для печати фото
Стройподрядчик получил от Дорожной компании плату за несделанную работу

Израильская дорожная компания ("Нативей Исраэль") подала в полицию жалобу на нанятого ею проект-менеджера в связи с подозрениями в коррупции.

Жалоба была подана после того, как внутренняя проверка выявила, что строительный подрядчик получил от компании несколько десятков миллионов шекелей за несделанную работу. Более того, согласно жалобе, невыполненная работа создала ситуацию, угрожающую жизни людей, сообщает The Marker.

Проверка показала, что внешний проект-менеджер, нанятый компанией для контроля над подрядчиком, вступил с ним в сговор и подписывал документы о выполнении заказанных работ, которые на самом деле выполнены не были.

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