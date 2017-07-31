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Экономика

Валютные резервы ЦБ Катара сократились на $10 млрд

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
Валютные резервы ЦБ Катара сократились на $10 млрд

Согласно данным, опубликованным центральным банком Катара, валютные резервы эмирата сократились в июне 2017 года на 10,4 миллиарда долларов.

По состоянию на начало июля объем резервов составлял 24,2 миллиарда долларов, что является самым низким показателем за последние пять лет.

Резкое сокращение валютных резервов связано с бойкотом, объявленным Катару четырьмя арабскими странами. В результате бойкота многие банки были вынуждены вывести из эмирата свои средства и инвестиционные портфели, сообщает телекомпания "Аль-Арабия".

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