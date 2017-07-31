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Экономика

Марги блокирует утверждение "школьных поборов" на ближайший учебный год

время публикации: 14:02 | последнее обновление: 14:02 блог версия для печати фото
Яаков Марги

Председатель комиссии Кнессета по вопросам просвещения Яаков Марги (ШАС)не стал проводить заседание комиссии с целью утверждения так называемых "школьных поборов" на ближайший учебный год во время летней сессии Кнессета и отказывается созывать заседание в период депутатских каникул.

Без утверждения комиссией размера "поборов" школы не имеют права взимать их с родителей.

Как утверждает обозреватель The Marker Лиор Детель, Марги требует, чтобы министерство просвещения изыскало способ взимания "поборов" не через школы, а по возможности – вообще отменить.

Среди прочего, на заседаниях комиссии рассматривалась возможность замены "поборов" для родителей специальным налогом, который будет взиматься со всего населения в соответствии с уровнем доходов.

Согласно оценке министерства здравоохранения, расходы родителей на оплату "поборов" (учебники, экскурсии, выпускные и т.д.) составляют 4,3 миллиарда шекелей в год.

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