Пакет экономических мер по преодолению кризиса. Детальная информация

Министерство финансов опубликовало детальную информацию касательно пакета экономических мер по преодолению кризиса, представленного накануне вечером премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром финансов Моше Кахлоном и председателем Банка Израиля Амиром Яроном.

Пакет общей стоимостью 80 миллиардов шекелей (6% ВВП) рассчитан, исходя из оценки, что экономическая деятельность начнет возобновляться через два месяца. Сумма включает в себя меры стоимостью 10 миллиардов шекелей, о которых было объявлено еще в самом начале кризиса.

47,5 миллиардов шекелей помощи – средства из государственного бюджета, еще 32,5 миллиарда шекелей – кредиты под гарантии государства.

Помощь системе здравоохранения

Общая стоимость пакета мер, направленных на поддержку системы здравоохранения и сдерживание эпидемии – 11 миллиардов шекелей. В этот пакет включены:



- Закупка оборудования для проведения 20 миллионов тестов на коронавирус до конца 2020 года

- Закупка аппаратов искусственной вентиляции легких, масок, защитного оборудования и иного медицинского оборудования

- Увеличение запаса лекарств

- Увеличение медицинского персонала

- Размещение легких больных и вернувшихся из-за границы в отелях

- Строительство изолированных боксов в больницах

- Добавление койкомест для заболевших коронавирусной болезнью

- Увеличение штата медицинских лабораторий и службы скорой медицинской помощи МАДА

- Подготовка инфраструктуры по защите населения в группе риска, включая создание системы готового питания для пожилых и поддержку других социально-слабых групп.

- Работа телефонных центров по приему обращений населения.

- Разъяснительная работа.



Меры социальной поддержки и помощи для домохозяйств (наемные работники и фрилансеры) и благотворительных организаций общей стоимостью 20,6 миллиарда шекелей



Ранее утвержденные меры



- Сокращение стажа работы, необходимого для получения пособия по безработице с 12 до 6 из последних 18 месяцев.

- Выплата до 4000 шекелей в месяц за март и апрель работникам в возрасте старше 67 лет, уволенным или отправленным в неоплачиваемый отпуск (136 тысяч человек).

- Выплата пособия по безработице работникам, отправленным в неоплачиваемый отпуск, без необходимости тратить отпускные дни.

- Продление до 30 апреля пособия по безработице для лиц, право которых на получение пособия истекает между 1 марта и 30 апреля.

- Отсрочка в выплате различных государственных сборов (водительские права, автомобильная лицензия и т.д.)

- Ускорение выплаты отрицательного подоходного налога.



Новые меры, вступление части которых в силу требует принятия соответствующих постановлений или законодательных изменений в ближайшие дни



- Выплата денежной помощи фрилансерам на общую сумму 3 миллиарда шекелей. Помощь в размере до 6 тысяч шекелей за март и до 8 тысяч шекелей за апрель получат фрилансеры в возрасте старше 28 лет с прибылью до вычета налогов не более 20 тысяч шекелей в месяц. Размер выплаты будет определяться в соответствии со среднемесячным доходом за 2018 год.



- Расширение государственных программ переквалификации и профессиональной подготовке стоимостью 200 миллионов шекелей



- Фонд помощи некоммерческим организациям, получающим поддержку государства на основании пункта 3 "алеф" Закона об основах государственного бюджета – 200 миллионов шекелей для обеспечения непрерывности деятельности и сохранения организационной инфраструктуры.



- Государственные кредиты под гарантии государства для социальных НКО с годовым оборотом до 4 миллионов шекелей, действующих в сферах здравоохранения, образования и социального обеспечения.



Помощь малому и среднему бизнесу



- Денежная помощь бизнесам, пострадавшим от кризиса (потерявшим не менее 25% оборота по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), при условии отказа от увольнения работников или их отправки в неоплачиваемый отпуск – 6 миллиардов шекелей (критерии распределения будут опубликованы позднее).

- Снижение на 25% муниципального налога (то есть освобождение от налога за март-май) для бизнесов в наиболее пострадавших секторах экономики (туризм, общепит и т.д.) на общую сумму 2,7 миллиарда шекелей (часть средств будет взята из бюджетов органов местной власти).

- Возврат пострадавшим бизнесам налогового аванса за февраль-март – 3 миллиарда шекелей, будут выплачены в два этапа.

- Ссуды под гарантии государства в размере до 8% от годового оборота для бизнесов с оборотом от 400 миллионов до 1,2 миллиарда шекелей. Ссудный фонд – 7 миллиардов шекелей.

- Ссуды под гарантии государства для малых и средних бизнесов с оборотом до 400 миллионов шекелей. Размер залога сокращен до 5% от кредита. Выплаты по кредиту начинаются через год после получения. Проценты за первый год кредита оплачивает государство. Средняя ставка по кредиту – ставка Prime+1,5%. Процедура оформления документов максимально упрощена. Ссудный фонд – 8 миллиардов шекелей.

- Программа помощи малым и средним бизнесам в получении лицензий минздрава, переходе на онлайн-торговлю, поддержке экспорта и т.д. на сумму 500 миллионов шекелей.

- Ускорение оплаты госзаказов, отсрочка в выплате налогов, сборов и коммунальных платежей для малых и средних бизнесов на сумму 9 миллиардов шекелей.

- Сокращение требований регуляции, включая автоматическое продление срока действия лицензий, отсрочка в выполнении действий, не являющихся жизненно необходимыми, остановка вступления в силу требований новой регуляции.

- Создание совместных с институциональными инвесторами (страховыми компаниями, пенсионными кассами) инвестиционных фондов для оказания помощи израильским компаниям.



Меры по стимулированию экономики на сумму 7,7 миллиарда шекелей



- Программа по преодолению нехватки ликвидности для малых и средних бизнесов в сфере высоких технологий – 1,5 миллиарда шекелей

- Ускорение программы дигитализации государственных услуг для населения и бизнесов, включая онлайн-обучение – 300 миллионов шекелей

- Ускорение реализации инфраструктурных проектов с целью максимально использовать период низкой нагрузки на транспортные инфраструктуры – 1,1 миллиарда шекелей

- 4,8 миллиарда шекелей на различные проекты по стимулированию экономики (подробности будут опубликованы позднее).



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