Рейтинг безопасности здоровья во время эпидемии коронавируса: Израиль назван лучшей страной в мире

Консорциум Deep Knowledge Group, специализирующийся на научных исследованиях и инвестициях в биологические и медицинские проекты, опубликовал рейтинги, оценивающие ситуацию в различных странах в период эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Данные были собраны из открытых источников: по публикациям Всемирной организации здравоохранения, Университета Джона Хопкинса, Королевского колледжа Лондона, Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Израиль в рейтинге безопасности здоровья (health safety) занял первое место в мире и попал в первую десятку стран по эффективности лечебного процесса (treatment efficienty).

РЕЙТИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ. ТОП-10

1. Израиль

2. Сингапур

3. Новая Зеландия

4. Гонконг

5. Тайвань

6. Япония

7. Венгрия

8. Австрия

9. Германия

10. Южная Корея

В этом рейтинге Австралия на 18-м месте, Россия – на 25-м, США – на 29-м, Канада – на 43-м, Украина – на 64-м. Всего показаны данные по 72-м странам, Китай среди них не упомянут.

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ТОП-10

1. Сингапур

2. Южная Корея

3. Гонконг

4. Тайвань

5. Китай

6. Япония

7. Германия

8. Австрия

9. Израиль

10. ОАЭ

В этом рейтинге Австралия на 18-м месте, Канада – на 23-м, Россия – на 24-м. Приведены данные по 47 странам (США и Украины в этом рейтинге нет).

СТРАНЫ С САМЫМ ВЫСОКИМ РИСКОМ. ТОП-10

1. Италия

2. Индонезия

3. Испания

4. Ирак

5. Иран

6. Нидерланды

7. Франция

8. США

9. Великобритания

10. Филиппины

В этом рейтинге перечислены 70 стран, Израиль среди них не упомянут. Китай оказался на 17-м месте.

Мониторинговый сайт Covid19info показывает, что, по состоянию 1 апреля, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 43000 человек, около 875 тысяч заболели, более 646 тысяч инфицированы в настоящее время, около 185 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 12400 умерших, за сутки умерли примерно 800 человек). Далее следуют Испания (более 9000 умерших, примерно 800 за сутки), США (более 4000, за сутки около 900), Франция (более 3500), материковая часть территории КНР (более 3300 умерших), Иран (более 3000 умерших). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: почти 190 тысяч.







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