Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 21 умерший, около 5600 заболевших

Утром в среду, 1 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрирован 5591 заболевший COVID-19 (760 новых за сутки, рекордное число). 21 заболевший умер. Еще один израильтянин, заразившийся коронавирусом, скончался в Италии. Возраст умерших: 49-98.

97 в тяжелом состоянии (76 из них подключены к аппаратам ИВЛ), 118 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

226 выздоровели после коронавируса. 637 заболевших в больницах, по 956 принимается решение о целесообразности госпитализации, 3062 болеют в домашних условиях, 689 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

За последние сутки было сделано более 7400 проверок на коронавирус (рекордное число).

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

16. Фазит Бабиан, 50 лет, Ришон ле-Цион. Умерла в больнице "Шиба".

17. Тамар Леви-Перец, 49 лет. Умерла в больнице "Асаф а-Рофе".

18. Женщина, 90 лет. Умерла в больнице "Каплан".

19. Роберт Ризо, 73 года. Умер в больнице "Асута" в Ашдоде.

20. Мужчина, 90 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

21. Женщина, 98 лет. Беэр-Шева

В Италии умер 82-летний израильтянин.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

В ночь на среду, 1 апреля, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число жителей ПА, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 возросло до 119, передает агентство Maan.

Сообщается о двух новых случаях в Газе: болезнь выявлена у людей, недавно вернувшегося из Египта через КПП "Рафах".

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно, хотя в течение последних дней власти ПА увеличили число проводимых тестов на коронавирус. Так, например, после выявления заражения одного человека в Хевроне были взяты анализы у 150 человек, которые могли в ним контактировать: COVID-19 ни у кого из них выявлен не был.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 31 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 42182 человек (4325 за одни последние сутки, рекордный рост), около 860 тысяч заболели, примерно 639 тысяч инфицированы в настоящее время, около 178 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 12400 умерших, за сутки умерли примерно 800 человек). Далее следуют Испания (около 8500 умерших, примерно 800 за сутки), США (более 4000, за сутки около 700), Франция (более 3500), материковая часть территории КНР (более 3300 умерших), Иран (около 2900 умерших). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: почти 190 тысяч.







За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):

FACEBOOK TELEGRAM TWITTER ВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ

Подписывайтесь на наши новости. Мы признательны вам за внимание и доверие.