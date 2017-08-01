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Здоровье

Минздрав разрешил врачам выписывать больничные без личной встречи с пациентом

время публикации: 15:51 | последнее обновление: 16:15 блог версия для печати фото
Минздрав разрешил врачам выписывать больничные без личной встречи с пациентом

Во вторник, 1 августа, министерство здравоохранения опубликовало новые инструкции для семейных врачей, касающиеся выдачи больничных листов работающим гражданам.

По информации сайта Mako, в соответствии с новой инструкцией семейный врач может выдать больничный продолжительностью до четырех дней, не встречаясь с пациентом.

В инструкции минздрава, подписанной главой медицинской администрации министерства Веред Эзрой, также говорится, что доктор может продлить больничный в случаях, когда очевидно, что пациент все еще не может приступить к работе. Например, это касается реабилитационного периода после операции.

В соответствии с новыми правилами, диагноз должен быть указан в личном деле пациента, но нет необходимости писать его в самом больничном листе, который предъявляется работодателю.

При этом минздрав настаивает на том, чтобы врачи избегали выписывать больничные листы постфактум.



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