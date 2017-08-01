Минздрав разрешил врачам выписывать больничные без личной встречи с пациентом

Во вторник, 1 августа, министерство здравоохранения опубликовало новые инструкции для семейных врачей, касающиеся выдачи больничных листов работающим гражданам.
По информации сайта Mako, в соответствии с новой инструкцией семейный врач может выдать больничный продолжительностью до четырех дней, не встречаясь с пациентом.
В инструкции минздрава, подписанной главой медицинской администрации министерства Веред Эзрой, также говорится, что доктор может продлить больничный в случаях, когда очевидно, что пациент все еще не может приступить к работе. Например, это касается реабилитационного периода после операции.
В соответствии с новыми правилами, диагноз должен быть указан в личном деле пациента, но нет необходимости писать его в самом больничном листе, который предъявляется работодателю.
При этом минздрав настаивает на том, чтобы врачи избегали выписывать больничные листы постфактум.