Датские ученые: регулярное употребление алкоголя снижает риск развития диабета

В последнем номере журнала "Diabetologia" опубликованы результаты исследования ученых из Дании, согласно которым регулярное употребление умеренного количества определенных алкогольных напитков снижает риск развития диабета.

Ученые в течение пяти лет изучали состояние здоровья и привычки 70.551 пациентов, а затем рассмотрели группу из 859 мужчин и 887 женщин, у которых развился диабет. Проанализировав собранные данные, исследователи пришли к выводу, что риск развития диабета у тех, кто пьет семь бокалов вина в неделю, на 25-30% ниже, чем среди тех, кто употребляет менее одного бокала. Ученые полагают, что благотворный эффект вина достигается за счет входящих в его состав химических соединений, которые нормализуют уровень сахара в крови.

Однако не все алкогольные напитки имели подобный эффект. Пристрастие к пиву по-разному влияло на мужчин и женщин: среди мужчин, употреблявших от одного до шести стаканов пива в неделю, риск диабета был ниже на 21%, а в группе женщин подобной связи обнаружено не было. Джин, напротив, имел обратный эффект в женской выборке, повышая риск развития диабета на 83%.

Вероятность развития диабета у мужчин, употребляющих алкоголь 3-4 дня в неделю, оказалась на 27% ниже, чем у тех, кто воздерживался от спиртных напитков, а среди женщин этот показатель составил 32%.

Эксперты отмечают, что полученные результаты не должны рассматриваться как "зеленый свет" к употреблению спиртного, и рекомендуют придерживаться существующих рекомендаций: максимальная недельная доза для мужчин и женщин не должна превышать 14 единиц алкоголя (эквивалент – 3,5 литра пива).