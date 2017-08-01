1 августа 2017 г.
последняя новость: 16:48
Лолита окончательно... разделась
Сокровище Грузии привезут в Израиль
Известный музыкант не вернется в Россию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:15 30-летний швед умер во время операции по увеличению пениса
15:51 Минздрав разрешил врачам выписывать больничные без личной встречи с пациентом
15:38 Датские ученые: регулярное употребление алкоголя снижает риск развития диабета
07:20 В Индии родился мальчик, "беременный" собственным братом
13:04 Летний бейби-бум в Израиле: количество новорожденных выросло на 20%
17:05 Дети, рождающиеся в общине мормонов-многоженцев, страдают редким заболеванием
09:14 Антимонопольное управление проверит договор больничных касс об отказе от переманивания врачей
12:27 Body Tite и "обыкновенное чудо" доктора Анн Гуревич
09:26 За последние 40 лет фертильность западных мужчин снизилась вдвое
14:56 В Израиле от ожирения умирают ежегодно около 10 тысяч человек
Здоровье

Датские ученые: регулярное употребление алкоголя снижает риск развития диабета

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 15:39 блог версия для печати фото
Датские ученые: регулярное употребление алкоголя снижает риск развития диабета

В последнем номере журнала "Diabetologia" опубликованы результаты исследования ученых из Дании, согласно которым регулярное употребление умеренного количества определенных алкогольных напитков снижает риск развития диабета.

Ученые в течение пяти лет изучали состояние здоровья и привычки 70.551 пациентов, а затем рассмотрели группу из 859 мужчин и 887 женщин, у которых развился диабет. Проанализировав собранные данные, исследователи пришли к выводу, что риск развития диабета у тех, кто пьет семь бокалов вина в неделю, на 25-30% ниже, чем среди тех, кто употребляет менее одного бокала. Ученые полагают, что благотворный эффект вина достигается за счет входящих в его состав химических соединений, которые нормализуют уровень сахара в крови.

Однако не все алкогольные напитки имели подобный эффект. Пристрастие к пиву по-разному влияло на мужчин и женщин: среди мужчин, употреблявших от одного до шести стаканов пива в неделю, риск диабета был ниже на 21%, а в группе женщин подобной связи обнаружено не было. Джин, напротив, имел обратный эффект в женской выборке, повышая риск развития диабета на 83%.

Вероятность развития диабета у мужчин, употребляющих алкоголь 3-4 дня в неделю, оказалась на 27% ниже, чем у тех, кто воздерживался от спиртных напитков, а среди женщин этот показатель составил 32%.

Эксперты отмечают, что полученные результаты не должны рассматриваться как "зеленый свет" к употреблению спиртного, и рекомендуют придерживаться существующих рекомендаций: максимальная недельная доза для мужчин и женщин не должна превышать 14 единиц алкоголя (эквивалент – 3,5 литра пива).

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 23 апреля 2017 г.
Ученые: употребление женщинами белого вина и ликеров увеличивает риск заболевания кожи лица
// NEWSru.co.il // Здоровье // 6 ноября 2016 г.
Ученые: пиво содержит потенциально опасные токсины
// NEWSru.co.il // Здоровье // 12 января 2016 г.
Канадские ученые обнаружили фермент, нейтрализующий действие сахара
// NEWSru.co.il // Здоровье // 14 декабря 2015 г.
Датские ученые: алкоголь снижает риск смерти пациентов с Альцгеймером
// NEWSru.co.il // Здоровье // 8 декабря 2015 г.
Новый аппарат для больных диабетом предотвращает гипогликемию
// NEWSru.co.il // Здоровье // 24 ноября 2015 г.
Регулярное употребление грецких орехов предотвращает диабет
// NEWSru.co.il // Здоровье // 15 октября 2013 г.
Питание и образ жизни диабетиков не должны быть особенными







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 1 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017