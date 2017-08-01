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Здоровье

В Индии родился мальчик, "беременный" собственным братом

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати фото
В Индии родился мальчик, "беременный" собственным братом

Британский таблоид Daily Mail пишет о рождении в Индии мальчика, "беременного собственным братом". Речь идет о довольно редкой аномалии – эмбрион в эмбрионе (fetus in fetu).

Как отмечается в сообщении РИА Новости, аномалию обнаружил в начале июля врач-рентгенолог в ходе планового УЗИ матери в госпитале маленького городка Мумбра. Он принял решение назначить еще одно обследование – после родов. В результате он нашел за желудком младенца эмбрион его брата-близнеца. Плод был около семи сантиметров в длину и весил примерно 150 граммов – у него успели сформироваться мозг, руки и ноги. Врачи смогли успешно удалить эмбриона-паразита. Операцию провели в другой клинике в городе Тхана. Новорожденный и его 19-летняя мать чувствуют себя хорошо.

Эмбрион в эмбрионе возникает с частотой 1 из 500 тысяч случаев. Современная медицина зарегистрировала около 200 таких аномалий.

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