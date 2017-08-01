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Здоровье

30-летний швед умер во время операции по увеличению пениса

время публикации: 16:15 | последнее обновление: 16:15 блог версия для печати фото
30-летний швед умер во время операции по увеличению пениса

Мужчина, который ранее не имел проблем со здоровьем, если не считать астмы в легкой форме, скончался во время фаллопластики – безопасной, как утверждают медики, операции по увеличению длины и объема пениса.

К концу успешно проведенной операции у него внезапно остановилось сердце, пишет во вторник, 1 августе, научное издание Journal of Forensic Sciences reports.

Врачи пытались реанимировать пациента, однако не преуспели и были вынуждены констатировать его смерть. Вскрытие показало, что причиной трагедии стала жировая эмболия легких.

Фаллопластика обычно выполняется путем вытягивания жировых клеток из различных частей тела (липосакции) и инъекции их в пенис. В случае этого пациента жир выделяли из живота.

"Впервые в истории кажущаяся простой и безопасной процедура увеличения пениса путем аутологичного переноса жира вызвала внезапную смерть здорового молодого человека" – говорится в этой статье.

Согласно статистике, собранной Международным обществом эстетической и пластической хирургии, медики выполняют около 8.400 операций ежегодно. Средняя длина пениса в эрегированном состоянии достигает 15,5 см, уточняет компания по производству кондомов SKYN.

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