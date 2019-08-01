Кандидат на пост главы минздрава Леонид Эйдельман о проблемах медицины в Израиле. Интервью

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с профессором Леонидом Эйдельманом – кандидатом на пост министра здравоохранения от партии "Наш дом Израиль".

Профессор Эйдельман возглавляет отделение анестезиологии в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве и кафедру анестезиологии и реанимации на медицинском факультете Тель-Авивского университета. В 2017 году Леонид Эйдельман был избран на пост председателя Всемирной медицинской ассоциации (WMA).

Напомним, что в настоящее время формально пост министра здравоохранения занимает глава правительства Биньямин Нетаниягу ("Ликуд"), его заместителем на этом посту и фактическим руководителем ведомства является Яаков Лицман ("Яадут а-Тора").

Материал подготовили Алла Гаврилова и Михаил Шафранов.

Какие проблемы в нашей системе здравоохранения вы считаете основными?

Очереди на операции, нехватка больничных коек, нехватка персонала. Операции по удалению катаракты или замены сустава пациентам приходится ждать по восемь-девять месяцев. Даже гастроскопию, необходимую при подозрении на рак, тоже ждут слишком долго. И состояние нашей системы здравоохранения с каждым годом только ухудшается.

Каковы, на ваш взгляд, причины всего этого?

Как недостаточное финансирование, так и неправильная организация системы здравоохранения. Это замкнутый круг. С одной стороны в больницах недостаточно ставок для врачей и медсестер, с другой – у нас недостаточно медработников, чтобы эти ставки заполнить. Сейчас на медицинских факультетах учится максимально возможное число студентов. Чтобы увеличить число студентов, нужна клиническая база – новые отделения в больницах. А базы нет, потому что не даются дополнительные ставки.

Кроме того, врачи-репатрианты, которые приехали сюда в 90-е годы, постепенно уходят на пенсию, и образуется вакуум врачей, особенно на периферии.

Что касается больничных коек, то Израиль на одном из самых последних мест среди стран-членов OECD.

Как вы намерены решать все эти проблемы, если займете пост министра здравоохранения?

Чтобы у меня появился конкретный план, я должен вступить в должность. И тогда я течение первых 100 дней разработаю стратегический план усовершенствования системы здравоохранения на ближайший год.

В этом смысле назначение профессионального медика на пост министра здравоохранения – новый шаг в истории Израиля. За все время существования государства у нас были десятки министров здравоохранения, и только у одного было медицинское образование (Эфраим Снэ – прим.ред.). А я во-первых врач, который знаком с системой изнутри, а во-вторых я в течение четырех лет был вице-президентом и восьми лет – президентом Израильской медицинской ассоциации. Сегодня же я президент Всемирной медицинской ассоциации. Таким образом, я знаком с положением и здесь, и за рубежом, что позволит мне поставить нашу систему здравоохранения на правильные рельсы.

И все же, каким образом вы намерены это сделать? Я не прошу вас представить полный стратегический план, но расскажите, как вы, например, намерены решать проблему того замкнутого круга, о котором говорите? Я имею в виду нехватку ставок и медперсонала.

Как я уже говорил, для того, чтобы увеличить число студентов-медиков в Израиле, нужно увеличить клиническую базу, иначе студентов просто негде обучать. С этого и следует начать. Мы начнем строить новые возможности для больничных коек, и на этой клинической базе можно будет обучать все больше врачей и медсестер.

Государство должно понимать, что вклад в медицину – это еще и возможность развития доступной медицинской помощи, которая обеспечивается большим количеством персонала, больничных коек, операционных и т.д. Все это должно решаться вместе, но, как я уже сказал, начиная с самого основного – клинической базы.

Что касается сокращения очередей, то в первую очередь нужно дать возможность врачам и медсестрам проводить дополнительные процедуры в послеобеденные часы.

Почему больничные кассы находятся в постоянном бюджетном дефиците?

Потому что министерство финансов специально держит кассы "в черном теле", выплачивая дополнительные средства в конце года. Минфин не хочет, чтобы больничные кассы развивались, потому что в этом министерстве существует убеждение, что в медицине предложение рождает спрос. То есть, чем больше эта отрасль будет развита, тем больший спрос будет на медицинские услуги. Особенно сильно это стало ощущаться после 1995 года, когда вошел в действие закон о государственном страховании. А поскольку это идеологический вопрос, с этим трудно бороться.

Существует мнение, что в Израиле слишком завышенные требования для поступления на медицинские факультеты, и в этом заключается одна из проблем нехватки персонала.

Это не так. Все медицинские факультеты забиты под завязку, и туда трудно поступить, потому что на каждое место огромный конкурс. Поэтому я повторяю: первым делом необходимо создать клиническую базу, на которой будет обучаться больше специалистов. Самая главная, на мой взгляд, проблема на сегодняшний день – это отсутствие долгосрочного планирования в области здравоохранения. Именно поэтому я намерен в течение первых ста дней после вступления в должность разработать конкретный план действий.





