1 февраля 2017 г.
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Здоровье

Уровень смертности от рака в Израиле снизился на 25%

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:27 блог версия для печати фото
Уровень смертности от рака в Израиле снизился на 25%

Согласно данным организации по борьбе с раковыми заболеваниями, за последние 2 десятилетия уровень смертности от рака в Израиле сократился на 25%.

Израиль занимает 18-е место из 34 развитых стран по уровню заболеваемости раком (где 1-е место – самый большой уровень заболеваемости), а по уровню смертности – 28-е место из 34.

В среднем каждый год диагностируются около 29 тысяч случаев раковых заболеваний и 11 тысяч человек умирают от рака. Шансы жителей периферии заболеть раком на 8% выше, чем жителей центра страны

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Среда, 1 февраля 2017 г.
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