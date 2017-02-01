Уровень смертности от рака в Израиле снизился на 25%

Согласно данным организации по борьбе с раковыми заболеваниями, за последние 2 десятилетия уровень смертности от рака в Израиле сократился на 25%.

Израиль занимает 18-е место из 34 развитых стран по уровню заболеваемости раком (где 1-е место – самый большой уровень заболеваемости), а по уровню смертности – 28-е место из 34.

В среднем каждый год диагностируются около 29 тысяч случаев раковых заболеваний и 11 тысяч человек умирают от рака. Шансы жителей периферии заболеть раком на 8% выше, чем жителей центра страны