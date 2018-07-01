Отчет минздрава: Израиль отстает от развитых стран по числу врачей, медсестер и больничных мест

В воскресенье, 1 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало отчет о состоянии государственной системы здравоохранения по сравнению со странами OECD. В отчете приведены данные по состоянию на 2016 год.

Согласно выводам отчета, число врачей в Израиле составляет 3,1 на тысячу жителей. Отмечается, что в 2015 году число врачей составляло 3,4 на тысячу жителей.

Средний показатель в развитых странах составляет 3,3 врача на тысячу жителей. В Австрии и Норвегии число врачей самое высокое – 5,1, в Португалии – 4,5. Самое низкое число врачей среди стран OECD в Южной Корее – 2,3.

По числу медсестер Израиль также отстает от большинства стран OECD и занимает четвертое место с конца. На тысячу жителей в Израиле приходится 5 медсестер (в 2015 году – 4,9).

В Норвегии этот показатель самый высокий – 17,5, в Швейцарии – 17, в Дании – 16,9. Самый низкий показатель в Мексике – 2,9.

Израиль занимает одно из последних мест по числу больничных мест. В то время как средний показатель по OECD составляет 3,6 на тысячу человек, в Израиле есть всего 2,3 больничных места на тысячу жителей. Наилучшее положение в этом отношении в Японии – 7,8, в Южной Корее – 7,1, а худшее в Мексике – 1,5, а также в Чили и в Канаде – по 2.

В отчете отмечается, что этот параметр не учитывает места в гериатрических и реабилитационных отделениях и лечебных заведениях.

Занятость коек в израильских больницах составляет 93,8%, в то время как в среднем по странам OECD этот показатель составляет 75,5%. В Ирландии загруженность отделений составляет 94,2%, а в Канаде – 91,8%.

По числу аппаратов для магнитно-резонансной томографии (MRI) Израиль занимает третье место с конца среди стран OECD (4,9 аппаратов на миллион жителей). Среднее число среди развитых стран составляет 15,8 аппаратов на миллион жителей.

Согласно данным отчета, средняя продолжительность жизни израильтян составляет 82,5 года, в то время как в среднем в развитых странах она составляет 80,8 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин в Израиле составляет 80,7 (в среднем в странах OECD – 78,1), а женщин – 84,2 (в среднем в развитых странах – 83,4).

Уровень смертности среди младенцев в Израиле ниже, чем в странах OECD. По данным отчета, в Израиле имеет место 3,1 смертельных случаев на каждую тысячу родов. В среднем в развитых странах число смертельных случаев составляет 3,8 на тысячу родов.

По данным отчета, в Израиле совершаются 4,1 самоубийство в год на каждые 100 тысяч жителей. Это второй с конца показатель среди стран OECD, где средний показатель составляет 12,4 самоубийц на 100 тысяч жителей. Чаще всего самоубийства совершаются в Южной Корее (26,5), Словении (20,5) и в Латвии (19,5).

19,6% израильтян старше 15 лет постоянно курят. Этот показатель не меняется в последние годы. По числу курильщиков Израиль превышает средний показатель по OECD, где он составляет 18,4%.

В то же время, Израиль является страной с крайне низким уровнем употребления алкоголя: жители старше 15 лет выпивают в год в среднем 2,6 литра. В среднем по странам OECD этот показатель составляет 8,8 литра.

Израиль является страной с наиболее высокой в OECD рождаемостью – 3,1 ребенок в семье. Средний показатель рождаемости в развитых странах составляет 1,7 ребенка на семью.

Инвестиции в здравоохранение в Израиле составляют 7,3% от валового национального продукта (ВНП). За год до этого вложения в систему здравоохранения составляли 7,4% от ВНП. В среднем в развитых странах этот показатель составляет 8,9%. Более всего инвестируют в систему здравоохранения в США (17,1%), менее всего, среди стран OECD – в Турции (4,1%).





