Минздрав Израиля: за сутки выявлено 980 заразившихся коронавирусом
Вечером в среду, 1 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 25021 заразившихся (+980 за последние 24 часа). В настоящий момент заражены 8271 человек (+868 по сравнению с данным на вечер 30 июня). 321 заболевший умер (+1 за сутки).
Радиостанция "Кан Бет" передала, что в одной из иерусалимских больниц от коронавирусной инфекции скончалась 78-летняя пациентка, проживавшая в доме престарелых "Идан а-Захав", где ранее COVID-19 унес жизни трех постояльцев.
Состояние 58 пациентов, находящихся в израильских больницах, оценивается врачами как тяжелое (+6 за сутки), 25 (+1) из них подключены к аппаратам ИВЛ (не изменилось). Состояние 63 (+2) пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Телеканал "Кан-11" сообщил, что около половины пациентов в тяжелом состоянии - это израильтяне моложе 70 лет.
245 заболевших в больницах (+13 за сутки), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17427 выздоровели после коронавируса (+111 за сутки).
Отметим, что с утра 30 июня – до утра 1 июля было выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом в Израиле за все время эпидемии: 859. Предыдущий "рекорд" был установлен 2-3 апреля: 819. При этом в процентах отношение числа выявленных больных к числу проведенных тестов сегодня составило 4,3%, в начале апреля оно составляло 11,2%.
Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.
Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 20540 тестов.
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