Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали ученые-онкологи из США и Японии

В понедельник, 1 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

В этом году лауреатами премии стали Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония). Премия им присуждена "за открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".

Джеймс Аллисон (70), профессор Онкологического центра имени Андерсона, был не первым, кто придумал лечить рак иммунотерапией, но с его успеха началась современная мода на иммунотерапию, как на самую перспективную технологию лечения рака. Именно Аллисон первым начал изучать молекулярные рецепторы Т-лимфоцитов, воздействуя на которые можно заставить иммунные клетки атаковать опухоль. В 2011 FDA одобрило изобретенный им препарат Yervoy, который стал первым успешным лекарством от меланомы (продлевал жизнь 22% пациентов до 10 лет). В 2012 Джеймс Аллисон основал стартап Jounce Therapeutics, который продолжает совершенствовать эту технологию.

Тасуку Хондзё (76), профессор Университета Киото. Известен как автор трудов по молекулярной идентификации цитокинов и белка PD-1. Один из первооткрывателей метода иммунной терапии. Именно он в 1992 году первым идентифицировал PD-1 как индуцибельный ген на поверхности активированных Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы), это открытие значительно способствовало развитию метода иммунотерапии рака посредством блокады PD-1.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

2 октября будет назван лауреат в области физики, 3 октября – химии. На 5 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 8 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике"). Нобелевская премия по литературе в этом году вручаться не будет.

В прошлом году Нобелевская премия в области медицины и физиологии была присуждена американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу "за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы".