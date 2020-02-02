Израиль принимает меры для борьбы с коронавирусом

В воскресенье, 2 февраля, в Израиле вступил в силу режим особых мер для борьбы с коронавирусом. В международном аэропорту имени Бен-Гуриона начали действовать правила, введенные с целью предотвратить проникновение коронавируса на территорию страны.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV в мире. Фоторепортаж

Пассажиры, посетившие Китай менее чем за 14 дней до прибытия в Израиль, не будут допущены к въезду в страну. Авиакомпании придется вернуть пассажира в ту страну (тот аэропорт), откуда он вылетел в Израиль. Правила распространяются только на пассажиров, не являющихся гражданами Израиля.

1 февраля, еще до вступления в силу режима особых мер, обратно в Москву были отправлены 50 граждан Китая, прибывших в Израиль рейсом "Аэрофлота". На обратном пути на борту самолета возникла паника, когда израильтяне заметили, что в салоне находятся люди, чьи лица закрыты масками.

Согласно новым правилам, израильтянам, вернувшимся из Китая и не имеющим признаков заражения, будет предложено в течение двух недель соблюдать "карантин", оставаясь дома. На это время им будет предоставляться двухнедельный неоплачиваемый отпуск на работе. Провести две недели дома предстоит также тем, кто возвращается в Израиль из Китая через третьи страны.

2 февраля на внеочередном заседании правительства, посвященном эпидемии китайского коронавируса, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утвердил предложение министра здравоохранения Яакова Лицмана по созданию в Израиле фабрики по производству вакцин. В первую очередь ученым поручено разработать вакцину от коронавируса.

В воскресенье в больницы поступили еще двое израильтян, недавно вернувшиеся из Китая, с симптомами коронавируса. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Израиле пока не было.

Ранее Яаков Лицман подписал указ, которым, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, внес в список заразных болезней коронавирус 2019-nCoV. Указ главы минздрава позволяет изолировать больного против его желания.

Жертвами коронавируса 2019-nCoV стали уже более 300 человек. Зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Число инфицированных превысило 14 тысяч.





