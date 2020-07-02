Коронавирус в Израиле: четверо умерших за сутки, почти 21 тысяча тестов, выявлено более 900 заразившихся

Утром в четверг, 2 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 26452 заразившихся (+905 за последние сутки). В настоящий момент заражены 8647 человек (+809 по сравнению с 1 июля). 324 заболевших умерли (+4 за сутки).

Состояние 58 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+2 за сутки), 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ (не изменилось). Состояние 71 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

270 заболевших в больницах (+36 за сутки), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17481 выздоровели после коронавируса (+92 за сутки).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом: лидируют Арура, Яд Биньямин и Бней Брак

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 20798 тестов.

В процентах отношение числа выявленных носителей коронавируса к числу проведенных тестов сегодня составило 4,4% (немногим больше, чем вчера), в начале апреля, на пике "первой волны", оно было более 11%.