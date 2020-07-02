Медицинское обслуживание в Израиле в период пандемии коронавируса. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Медицинское обслуживание в Израиле в период пандемии коронавируса". В опросе, который проводился с 30 июня по 2 июля, приняли участие 1838 респондентов (1303 из них ответили на все 32 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

Коронавирусный кризис

Участникам опроса было предложено назвать страны, системы здравоохранения которых наилучшим образом справляются с коронавирусным кризисом. Чаще прочих наши читатели называли: Израиль – 26%, Германию – 25%, Новую Зеландию – 19%, Южную Корею – 19%, Сингапур – 14%, Японию – 13%, Китай – 13%, Австрию – 12%, Австралию – 11%.

Читателям было предложено оценить действия властей Израиля в рамках борьбы с эпидемией коронавируса по пятибалльной шкале. Была дана средняя оценка 2,9 балла (удовлетворительно).

Более 60% считают, что входят в группу риска при заражении коронавирусом хотя бы по одному из параметров. При этом 87% респондентов не только не заразились коронавирусом, но и им не нужно было находиться на карантине. Тех, кто был вынужден находиться на карантине в связи с контактом с заболевшим, но не заразился коронавирусом, среди участников опроса 4%. Заразившихся коронавирусом среди опрошенных менее 1%.

Был задан вопрос: "Какие меры борьбы с эпидемией вы считаете оправданными?" Чаще прочих звучали следующие ответы: 1) закрытие синагог/церквей/мечетей и проведение молитв под открытым небом – 68%, 2) введение жесткого карантина в кварталах и населенных пунктов с высоким уровнем заболеваемости – 68%, 3) поощрение удаленной работы – 64%, 4) ограничение общественных мероприятий до 50 человек – 56%, 5) штрафы за отсутствие защитной маски – 55%, 6) жесткое ограничение количества участников при проведении семейных и религиозных мероприятий – 50%.

37% пользовались в этот период технологиями телемедицины (онлайн-консультация у врача, удаленные проверки и т.д.).

Почти 17% считают, что состояние их здоровья ухудшилось в период эпидемии коронавируса. 73% говорят, что состояние их здоровья в этот период не изменилось. 4% заявляют, что состояние их здоровья улучшилось.

При этом 46% заявляют, что ухудшилось их психологическое состояние. 45% считают, что в этом плане изменений не было. 4% говорят, что их психологическое состояние улучшилось.

Среди участников опроса младше 65 лет 77% стали реже выходить из дома в период с 15 марта 2020 года. Среди респондентов старше 65 лет – 79%. Таким образом, возраст был незначительным фактором при принятии решения по этому поводу.

Проблемы общего характера и степень удовлетворения качеством медицинского обслуживания

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что в Израиле хорошее медицинское обслуживание?" 15% с этим согласны полностью. 59% согласны, но с некоторыми оговорками. 18% с этим не согласны.

Был задан вопрос: "С какими проблемами при получении медицинского обслуживания в Израиле вам приходилось сталкиваться?" Самый частый ответ: "Очень длительный период ожидания очереди в процессе лечения" (70%).

55% согласны с мнением, что в Израиле врачи умеют спасать жизнь, но обычное медобслуживание довольно низкого уровня. 21% с этим не согласны.

42% довольны уровнем общественной медицины в Израиле (поликлиники, семейные врачи, станции "Типат Халав", школьные медсестры и т.д.). 28% недовольны.

39% довольны уровнем стационарного медицинского обслуживания в Израиле. 25% недовольны.

40% довольны израильскими службами скорой медицинской помощи ("Маген Давид Адом", "Ихуд Ацала" и т.д.). 8% недовольны. 38% никогда не пользовались их услугами.

52% говорят, что им приходилось в Израиле получать дорогостоящее медицинское обслуживание (хирургические операции, лечение тяжелых заболеваний и т.д.) за счет больничной кассы.

36% считают, что за последние три года состояние израильской медицины ухудшилось. 29% говорят, что оно осталось неизменным. Только 10% полагают, что за этот период состояние израильской медицины улучшилось.

Проведенный опрос позволяет определить рейтинг больничных касс и больниц Израиля среди читателей сайта NEWSru.co.il.

Больничные кассы

Наибольшее число наших читателей пользуются услугами больничной кассы "Маккаби". Далее следуют: "Клалит", "Меухедет", "Леумит". При этом число записанных в "Маккаби" примерно вчетверо больше числа записанных в "Леумит". Это неизменно в течение последних шести лет. Почти не меняется и рейтинг больничных касс с 2014 года.

"Худшая больничная касса":

1. "Клалит" – 14%

2. "Леумит" – 8%

3. "Меухедет" – 5%

4. "Маккаби" – 2%



При этом удовлетворение качеством обслуживания в своей больничной кассе в период коронавирусного кризиса высказали 86% клиентов "Маккаби", 84% клиентов "Леумит", 80% клиентов "Клалит", 78% клиентов "Меухедет". То есть абсолютное большинство респондентов было уловлетворено качеством обслуживания независимо от выбора больничной кассы.

"Удовлетворение составом врачей-специалистов":

1. "Маккаби" – 78%

2. "Клалит" – 68%

3. "Меухедет" – 63%

4. "Леумит" – 52%



"Удовлетворение семейным врачом":

1. "Леумит" – 91%

2. "Маккаби" – 89%

3. "Меухедет" – 87%

4. "Клалит" – 85%



12% опрошенных считают, что Израилю нужна пятая больничная касса. 50% придерживаются противоположной точки зрения, отмечая, что "врачей не хватает и на четыре кассы".

Для 54% опрошенных важно наличие русской версии сайта медицинского учреждения, в которое они обращаются, при условии если она будет полностью функциональной. Для 33% это неважно. 10% говорят, что им такая версия сайта нужна, даже если она не будет полностью функциональной.

Более 44% опрошенных пользуются приложением своей больничной кассы для смартфонов. 55% не пользуются.

Больницы Израиля

"Лучшая больница":

1. "Шиба" (Тель а-Шомер) – 27%

2. "Ихилов" (Тель-Авив) – 24%

3. "Асута" (частная) – 17%

4. "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 9%

5. "Рамбам" (Хайфа) – 7%



"Антирейтинг" больниц составить сложно, так как 76% не смогли назвать худшие.





