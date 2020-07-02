Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более тысячи заразившихся

Вечером в четверг, 1 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 27047 заразившихся (+1026 за последние 28 часов). В настоящий момент заражены 9176 человек (+905 по сравнению с данным на вечер 1 июня). 324 заболевших умерли (+3 за сутки).

Состояние 65 пациентов, находящихся в израильских больницах, оценивается врачами как тяжелое (+8 за сутки), 25 (+0) из них подключены к аппаратам ИВЛ (не изменилось). Состояние 65 (+2) пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

265 заболевших в больницах (+20 за сутки), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17547 выздоровели после коронавируса (+120 за сутки).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом: лидируют Арура, Яд Биньямин и Бней Брак

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 21430 тестов.

Нетаниягу: "Израиль возвращается к политике карантинных ограничений"



По словам главы правительства, если не принять меры сейчас, ситуация выйдет из-под контроля. Он заверил, что правительство не заинтересовано в возвращении к герметичному карантину в том виде, в каким он был во время первой волны.

Нетаниягу сообщил о введении новых ограничений, касающихся мест скопления людей. Количество людей в залах торжеств, барах и клубах ограничено 50 посетителями. В закрытых помещениях могут находиться одновременно 20 человек. (Позднее радиостанция "Кан Бет" передала, что под давлением министра Арье Дери количество молящихся в синагогах было увеличено с 20 до 50 человек).

Принявший участие в брифинге министр здравоохранения Юлий Эдельштейн говорил о положительных изменениях в системе здравоохранения в последние месяцы: об увеличении количества проводимых тестов на коронавирус, о сокращении срока ожидания результатов теста и времени, которое требуется для постановки диагноза, об увеличении количества медперсонала и привлечении студентов-медиков к работе в больницах.

"Однако одни эти меры не помогут победить эпидемию, если мы не попытаемся все вместе прервать цепочку заражений, - сказал Эдельштейн. – Мы вынуждены признать, что залы торжеств превратились в источник заражения. Мы вынуждены сократить количество людей в барах, кафе, клубах".