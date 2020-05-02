Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 227 умерших, более 16150 заболевших, 9400 выздоровевших

Утром в субботу, 2 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 16152 заболевших COVID-19 (148 новых за сутки). 227 заболевших умерли (4 за сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет).

107 в тяжелом состоянии (84 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 67 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последних недель число тяжелобольных постепенно сокращается.

9400 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 303 заболевших в больницах, 3791 болеют в домашних условиях, 1610 – в специально оборудованных помещениях гостиниц. По 821 принимается решение о целесообразности госпитализации.

20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19, данные на 2 мая

Израильский национальный центр информации о коронавирусе сообщает о росте процента несовершеннолетних среди заразившихся COVID-19. Согласно опубликованным данным, за период 19-29 апреля было выявлено 2090 новых больных COVID-19, 855 из них были несовершеннолетними. То есть доля несовершеннолетних среди новых больных составила 41%. Отмечается, что тенденция роста процента несовершеннолетних среди заразившихся COVID-19 наблюдается с марта. Причинами высокой заболеваемости среди несовершеннолетних могут быть несоблюдение детьми норм гигиены и близкие контакты со взрослыми в различных жизненных ситуациях. За редким исключением, дети, как правило, легче переносят коронавирусную болезнь.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – менее 1,4%. В списке стран с самой высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 31-м месте.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав Израиля сообщает, что работают более 30 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. В последние дни проводится более 10 тысяч тестов в сутки. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Общий карантин в Израиле

В среду, 29 апреля, в 20:00 завершился режим строгого карантина, который был введен на время празднования Дня независимости.

Работа общественного транспорта возобновилась с раннего утра 30 апреля. Утром в четверг на многих трассах образовались автомобильные пробки, так как граждане выехали на работу, используя личный транспорт.

Открыты все магазины, кроме закрытых торговых центров (открытые торговые центры, подобные "Биг", возобновили работу). Вопрос об открытии прочих торговых центров и мерах контроля в них будет решаться в начале следующей недели.

С 8:00 утра четверга снят запрет на занятия спортом на удалении более 500 метров от места проживания, теперь спортом можно заниматься где угодно при условии соблюдения социальной дистанции.

По всей видимости, с начала следующей недели будет снят запрет на удаление от дома более чем на 100 метров при обычных прогулках.

Пока остается в силе запрет на посещение пляжей, но вероятно в скором времени он тоже будет снят.

Разрешено возобновить работу заведений общественного питания в режиме take away (без возможности сидеть в ресторанах и кафе).

Разрешено всем работникам сферы социального обеспечения вернуться к своей деятельности (ранее такое разрешение было дано только муниципальным соцработникам).

Снова открылись парикмахерские и салоны красоты. В такого рода заведениях должно быть не более двух клиентов на одного мастера. В маленьких помещениях одновременно не может находиться более четырех клиентов, в помещениях площадью 75-100 кв.м – не более шести, в помещениях площадью более 100 кв.м – не более восьми клиентов. На клиенте и работнике должны быть защитные маски, работник должен иметь на руках одноразовые защитные перчатки.

Для всех торговых точек установлены единые правила гигиены и соблюдения социальной дистанции между посетителями и между покупателем и продавцом. Число покупателей, которые могли бы одновременно находиться в магазине, ограничено. Владелец магазина обязан обеспечить регуляцию очереди и соблюдение в очереди социальной дистанции. Владельцы бизнесов по возможности должны обеспечивать измерение температуры входящих бесконтактным градусником и выяснение состояния здоровья. При работе с клиентами работники должны быть в защитных масках и с одноразовыми резиновыми перчатками на руках, они обязаны соблюдать социальную дистанцию (не менее двух метров). За нарушение установленных правил будет налагаться штраф. В случае грубых нарушений возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев.

Муниципальные инспекторы и сотрудники управления охраны природы и национальных парков уполномочены штрафовать нарушителей, в частности за появление в общественных местах без защитных масок (штраф 200 шекелей). Причем отменена практика предупреждений с последующим штрафом: за нахождение без маски в общественном месте полицейский или инспектор теперь могут выписать штраф без предупреждения.

Ожидается, что со следующей недели в ограниченном формате возобновится работа рынков. В пятницу представители администраций рынков и глава правительства обсудят вопросы, связанные с этим. Предположительно, на начальном этапе будут открываться поочередно примерно 50% торговых точек на рынке, одновременно на крупном рынке смогут находиться от 300 до 600 клиентов, в зависимости от его размеров (как это будет регулироваться, неясно). На всех работниках и клиентах должны быть защитные маски, продавцы должны будут самостоятельно упаковывать товар и соблюдать дистанцию 2 метра от клиента. На входах на рынки будут измерять температуру бесконтактными градусниками, как и на входах в магазины.

Обсуждается вопрос об ограниченном открытии кинотеатров и театров, при условии соблюдения двухметровой дистанции между зрителями.

С воскресенья, 3 мая, циммеры смогут принимать отдыхающих. Также будет разрешено заселять отдыхающих в номера отелей, расположенные на первых этажах. При этом на администрацию циммеров и отелей возлагается ответственность за соблюдение сотрудниками и постояльцами социальной дистанции и выполнение ими норм гигиены, определенных правительством в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране.

Предположительно будут отменены массовые мероприятия, приуроченные к еврейскому празднику Лаг ба-Омер (12 мая)

В населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением в течение месяца Рамадан (23 апреля – 23 мая) введен жесткий карантин в вечерние часы.

Сведения об умерших

1. Мужчина, 87 лет. "Мааней Иешуа", из Петах-Тиквы.

2. Женщина, 87 лет. "Сураски", из Холона.

3. Мужчина, 75 лет. "Мааней Иешуа", из Иерусалима.

4. Женщина, 98 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

5. Шимон Рейнзильбер, 96 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

6. Мужчина. "Меир", из Раананы.

7. Мужчина, 73 года. РАМБАМ, из Хайфы.

8. Женщина, 76 лет. "А-Шарон", из Рамат-Гана.

9. Арье Эвен, 88 лет. "Шаарей цедек", из Иерусалима. Страдал рядом хронических болезней.

10. Женщина, 89 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

11. Мужчина, 83 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

12. Малька Кева, 67 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

13. Роберт Ризо, 72 года. "Асута", из Ашдода.

14. Женщина, 91 год. "Вольфсон", из Холона.

15. Пазит Бабиан, 50 лет. "Шиба", из Ришон ле-Циона.

16. Мужчина, 66 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

17. Моше Оренштейн, 87 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима. Страдал серьезными хроническими заболеваниями, в том числе диабетом.

18. Мужчина, 74 года. "Вольфсон", из Тель-Авива.

19. Мордехай Бен Михаэль, 92 года. "Шаарей а-Цедек", из Иерусалима.

20. Мужчина. "А-Шарон", из Бней-Брака.

21. Мужчина, 76 лет. "Барзилай", из Ашкелона.

22. Женщина, 98 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

23. Женщина, 97 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

24. Женщина, 86 лет. "Асаф а-Рофэ", из Петах-Тиквы.

25. Мужчина, 80 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

26. Моше Гилель, 76 лет. "Шиба", из Иегуда. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

27. Мужчина, 73 года. "Шиба", из Холона.

28. Мужчина, 63 года. "Сорока", из Мейтара.

29. Роза Шарман Арбель, 83 года. "Шаарей цедек", из Иерусалима.

30. Мужчина. "Барзилай".

31. Мужчина, 77 лет. "Барзилай", из Кирьят-Гата.

32. Мужчина, 72 года. "Шиба", из Бней-Брака.

33. Тамар Леви-Перец, 49 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

34. Холия Абрахами, 70 лет. "Сураски", из Бат-Яма.

35. Мужчина, 73 года. "Меир", из Нетании.

36. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Холона.

37. Авраам Аруш, 93 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

38. Мужчина, 75 лет. "Сураски", из Рамат-Гана.

39. Мужчина, 72 года. "Сураски", из Тель-Авива.

40. Женщина, 61 год. "Вольфсон", из Бат-Яма.

41. Мужчина, 75 лет. "Гилель Яфе", из Пардес-Ханы.

42. Неля Кравец, 88 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

43. Женщина, 67 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

44. Мужчина, 90 лет. "А-Шарон", из Бней-Брака.

45. Мужчина, 76 лет. "Сураски", из Нетании.

46. Женщина, 69 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

47. Мужчина, 98 лет. "Мааней Иешуа", из Реховота.

48. Женщина, 91 год. "Каплан", из Рамле.

49. Иегудит Гольдберг, 95 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы.

50. Мужчина, 82 года. "Вольфсон", из Беэр-Шевы.

51. Женщина, 84 года. "Наот а-Тихон", из Беэр-Шевы.

52. Мужчина, 77 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

53. Яфа Нагар, 90 лет. "Наот а-Тихон", жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

54.Женщина, 88 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

55. Мужчина, 64 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

56. Женщина, 97 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

57. Эстер Кройзер, 91 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

58. Мужчина, 85 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Нешера.

59. Женщина. "Меир", из Кфар-Сабы.

60. Мужчина, 37 лет. "А-Шарон", из Петах-Тиквы.

61. Зеэв Гринвальд, 84 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

62. Мужчина, 77 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Ноф а-Галиль.

63. Мужчина, 95 лет. "Шиба", из Бней-Брака.

64. Женщина, 72 года. "Сураски", из Бат-Яма.

65. Женщина, 90 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

66. Фанни Ахарфи, 66 лет. "Шиба", из Лода.

67. Женщина, 71 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

68. Мужчина, 72 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

69. Женщина, 83 года. "Ланиадо", из Рош а-Аина.

70. Мужчина, 66 лет. "Асаф а-Рофэ", из Рамле.

71. Мужчина, 87. "Сорока", из Рамат а-Шарона.

72. Эмилия Вайнштейн, 82 года, жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

73. Далия Сальмона, 84 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

74. Авраам Херцберг, 97 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

75. Женщина, 83 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

76. Мужчина, 90 лет. "Сураски", из Тель-Авива.

77. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

78. Женщина, 96 лет. "Наот а-Тихон", из Афулы.

79. Женщина, 89 лет. "Пория", из Тверии.

80. Женщина, 91 год. "Наот а-Тихон", из Мигдаль а-Эмека.

81. Мужчина, 79 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

82. Женщина, 95 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Тверии.

83. Женщина, 86 лет. Гериатрический центр "Дорот", из Явнеэля.

84. Женщина, 95 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

85. Мужчина, 80 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

86. Мужчина, 93 года. Гериатрический центр "Дорот", из Дгании "алеф".

87. Авраам Гринберг, 72 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

88. Мужчина, 85 лет. "Пория", из Тверии.

89. Женщина, 67 лет. РАМБАМ, из Кирьят-Яма.

90. Женщина, 86 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

91. Бен-Цион Купершток, 63 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

92. Женщина. "Шаарей а-цедек", из Герцлии.

93. Женщина, 76 лет. Гериатрический центр, Пардес-Хана; из Шедмот двора.

94. Женщина, 74 года. "Мааней Иешуа", из Рамат-Гана.

95. Мужчина, 89 лет. "Гилель Яфе", из Хадеры.

96. Женщина, 92 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

97-101. Сведений нет.

102. Мужчина, 63 года. Больница "Пория" в Тверии.

103. Сведений нет.

104. Элиягу Бакши-Дорон, бывший главный раввин Израиля, 79 лет. Больница "Шаарей Цедек".

105. Женщина, 90 лет. Жительница Тамры. Больница "Рамбам".

106. Женщина, 80 лет. Больница "Пория" в Тверии.

107. Женщина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

108. Женщина, 96 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

109. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

110. Сведений нет.

111. Женщина, 41 год. Больница "Каплан" в Реховоте.

112. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

113. Женщина, 85 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

114. Женщина, 91 год. Гериатрическая клиника "Шохам" в Пардес-Хане.

115. Мужчина, 77 лет. Больница "Зив".

116. Сведений нет.

117. Женщина, 86 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

118. Мужчина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

119. Мужчина, 82 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

120. Женщина, 71 год. Больница "Пория".

121. Мужчина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

122. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

123. Сведений нет.

124. Женщина, 82 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

125-126. Сведений нет.

127. Мужчина, 94 года. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

128. Мужчина, 70 лет. Больница РАМБАМ в Хайфе.

129. Мужчина, 84 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

130. Женщина, 70 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

131. Сведений нет.

132. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

133. Женщина, 71 год. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

134. Женщина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

135-140. Сведений нет.

141. Мужчина, 76 лет. Больница "А-Шарон" в Петах-Тикве.

142. Житель Раананы, 85 лет. Больница "Меир".

143. Женщина, 86 года. Больница "Вольфсон".

144-147. Сведений нет.

148. Женщина, 96 лет. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

149. Мужчина, 70 лет. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

150. Женщина, 90 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

151. Сведений нет.

152. Женщина, 70 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

153. Женщина, 89 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

154. Мужчина, 77 лет. Больница "Пория" в Тверии.

155-158. Сведений нет.

159. Мужчина, 82 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

160-164. Сведений нет.

165. Муин Атхамнэ Друби, 80 лет, из Бака аль-Гарбии. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

166. Женщина, 85 лет. Больница "Пория" в Тверии.

167. Мужчина, 96 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

168. Женщина, 29 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

169. Женщина, 76 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

170. Мужчина, 71 год. Больница "Пория" в Тверии.

171. Мужчина, 75 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

172. Женщина, 92 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

173. Женщина, 90 лет. В медицинском центре в Пардес-Хане.

174. Мужчина, 84 года. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

175. Раввин Хаим Тоби из Бней Брака, глава некоммерческой организации "Керен Исмах Моше", 62 года. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

176. Элимелех Краус, 71 год. Из Бней-Брака. Больница "Гилель Яфе".

177. Сведений нет.

178. Мужчина, 48 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

179. Женщина, 57 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

180. Сведений нет.

181. Женщина, 100 лет. Больница "Каплан" в Реховоте.

182-187. Сведений нет.

188. Ханна Вейзер, 98 лет. Больница "Шаарей Цедек".

189. Нет сведений.

190. Женщина, 74 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

191. Мужчина, 94 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

192. Женщина, 76 лет. Больница "Меир".

193. Раввин Йешаягу Хабер, 55 лет, глава организации "Матанат Хаим". Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

194. Женщина, 86 лет. Больница "Каплан" в Реховоте.

195-199. Сведений нет.

200. Сьюзи Леви, 65 лет. Медсестра больницы "Шиба" Тель а-Шомер.

201. Ахмад Наама, бывший глава местного совета Дир аль-Асад, 92 года. Больница Галилеи.

202. Женщина, 88 лет. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

203. Мужчина, 83 года. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

204. Мужчина, 90 лет.

205. Женщина, 61 год.

206. Женщина, 67 лет.

207. Мужчина, 70 лет.

208. Мужчина, 78 лет.

209. Мужчина, 96 лет.

210. Мужчина, 94 года.

211. Женщина, 91 год.

212. Мужчина, 83 года.

213-218. Сведений нет.

219. Сима Миара, 88 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

220-222. Сведений нет.

223. Мужчина, 62 года. Больница "Пория" в Тверии.

224-227. Сведений нет.

В Италии умер 82-летний израильтянин. В Умани (Украина) умер 47-летний гражданин США и Израиля.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило 1 мая, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА достигло 517. При этом в статистику были включены случаи заболевания COVID-19 в арабских кварталах Иерусалима ("оккупированном Аль-Кудсе") и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

Правительство ХАМАСа заявляет, что число заразившихся COVID-19 в секторе Газы составляет 15 человек (все они объявлены выздоровевшими).

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 25000 человек – и хотя в сутки проводятся несколько сотен таких тестов, ведомство объявило 28 апреля о готовности в мае довести число проверок до 5000 в день. В обязательный карантин были отправлены около 16000 человек.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 2 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 239254 человек (5848 за одни последние сутки), около 3,4 млн заболели, около 2,1 млн инфицированы в настоящее время, около 1,1 млн выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (65103 умерших, за сутки умерли 2148 человек, летальность 5,9%). Далее следуют Италия (28236 умерших, 269 за сутки, летальность 13,6%), Великобритания (27600, 741 за сутки, летальность 15,4%), Испания (24824 умерших, за сутки 281, летальность 10,2%), Франция (24594, за сутки 218, летальность 14,7%), Бельгия (7703, 109 за сутки, летальность 15,7%), Германия (6736, 113, 4,1%), Бразилия (6412, 406 за сутки, 7,0%), Иран (6091, за сутки 63, 6,4%), Нидерланды (4893, 98, 12,3%), материковая часть территории КНР (4633, за сутки 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 1,1 миллиона человек.