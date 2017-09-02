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Здоровье

Ученые установили максимальный возраст жизни мужчин и женщин

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 07:36 блог версия для печати фото
Ученые установили максимальный возраст жизни мужчин и женщин
Ученые установили максимальный возраст жизни мужчин и женщин
Ученые установили максимальный возраст жизни мужчин и женщин

Голландские ученые, специалисты в области математической статистики, определили максимальную продолжительность человеческой жизни, сообщает сайт Тилбургского университета. В публикации отмечается, что за последние 30 лет средняя продолжительность жизни увеличилась, но максимальный возраст старейших людей на планете не изменился. При этом делается вывод, что вероятный максимум продолжительности жизни человека уже достигнут.

При проведении статистического исследования ученые изучили сведения о 75 тысячах граждан Нидерландов, которые в течение последних 30 лет скончались в возрасте не младше 94 лет. При анализе данных использовались методы теории экстремальных значений.

Расчеты показали, что максимальный возраст для женщин составляет 115,7 лет, для мужчин – 114,1 лет. Однако ученые подчеркивают, что эта оценка не исключает возможности того, что в крайне редких случаях человек проживет и немногим более 120 лет.

В отчете об исследовании отмечается, что в 2015 году число людей, доживающих до 95 лет, утроилось, по сравнению с показателями 1986 года.

Авторы исследования напоминают о публикации в журнале Nature за 2016 год, в которой говорилось о выводах американских биологов, утверждавших, что, хотя средняя продолжительность жизни человека выросла за последние два десятилетия, максимальная продолжительность жизни уменьшилась. Голландцы настаивают на том, что это не так: максимальная продолжительность жизни в течение последних десятилетий заметным образом не менялась.

Теория экстремальных значений (Extreme Value Theory) используется при прогнозе риска чрезвычайных ситуаций, в том числе природных катаклизмов, а также в мире финансов и страхования.



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