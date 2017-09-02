2 сентября 2017 г.
последняя новость: 10:26
Гузееву и Удовиченко "сняли" на пляже
Умер бесстрашный актер
Ирина Шейк прячет лицо
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:22 Сердечный приступ во время секса смертельно опасен для мужчин
06:57 Ученые установили максимальный возраст жизни мужчин и женщин
18:45 Израильские врачи дали надежду "человеку-дереву" из сектора Газы
09:39 "Доктор в мобильном телефоне". Главный врач клиники Call4Life о медицине без бюрократии
22:10 Ученые советуют танцевать, чтобы избежать Альцгеймера
07:26 Минздрав потребовал отменить контракт с врачом, получающим 350 тысяч шекелей в месяц
14:48 Суд обязал привить ребенка, несмотря на позицию матери
13:55 Пробиотики помогут избавиться от аллергии на арахис
10:19 В Израиле возросло потребление "Риталина"
08:07 "Серийный" донор спермы в Нидерландах оказался отцом свыше 100 детей
Здоровье

Сердечный приступ во время секса смертельно опасен для мужчин

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото
Сердечный приступ во время секса смертельно опасен для мужчин

Мужчины в четыре раза чаще умирают от сердечного приступа, если приступ настигает их во время секса, а не в любой другой ситуации. Причина кроется в том, что, как правило, их партнерши стесняются обратиться за помощью, так как обнажены и растеряны, пишет Independent.

По данным исследователей, только один из восьми больных выживает при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. В то же время после инфаркта, произошедшего при других обстоятельствах, выздоравливает примерно половина пациентов.

Доктор Ардалан Шарифзадеган из парижского Европейского медицинского центра им. Жоржа Помпиду проанализировал истории болезни 3.028 пациентов, перенесших остановку сердца. 246 из них занимались каким-либо из видов физической активности, когда их настиг сердечный приступ, 17 почувствовали себя плохо во время секса. Они рассказали, что их партнерши не знали, как реагировать, "тянули время", откладывая звонок в службу "скорой помощи", тогда как каждая минута промедления в такой ситуации снижает шансы больного на выживание на 10 процентов. Эксперты установили, что те, кто пережил сердечный приступ во время коитуса, ждали "скорую" в два раза дольше, чем их "коллеги по несчастью" в другой ситуации, и провели в среднем 8,4 минуты без какой-либо медицинской помощи.

При этом врачи не считают, что людям с сердечной недостаточностью следует избегать секса. Исследователи из British Heart Foundation рекомендуют пациентам, перенесшим инфаркт, возобновлять сексуальную активность через несколько недель, однако избегать при этом употребления алкоголя и переедания, а также просить партнера играть более активную роль во время занятий любовью.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 июня 2014 г.
Ученые из Питтсбурга: "дела сердечные" влияют на сердечно-сосудистую систему
// NEWSru.co.il // Здоровье // 20 января 2012 г.
Ученые: "сердечникам" можно заниматься сексом







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 2 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017