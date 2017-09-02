Сердечный приступ во время секса смертельно опасен для мужчин

Мужчины в четыре раза чаще умирают от сердечного приступа, если приступ настигает их во время секса, а не в любой другой ситуации. Причина кроется в том, что, как правило, их партнерши стесняются обратиться за помощью, так как обнажены и растеряны, пишет Independent.

По данным исследователей, только один из восьми больных выживает при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. В то же время после инфаркта, произошедшего при других обстоятельствах, выздоравливает примерно половина пациентов.

Доктор Ардалан Шарифзадеган из парижского Европейского медицинского центра им. Жоржа Помпиду проанализировал истории болезни 3.028 пациентов, перенесших остановку сердца. 246 из них занимались каким-либо из видов физической активности, когда их настиг сердечный приступ, 17 почувствовали себя плохо во время секса. Они рассказали, что их партнерши не знали, как реагировать, "тянули время", откладывая звонок в службу "скорой помощи", тогда как каждая минута промедления в такой ситуации снижает шансы больного на выживание на 10 процентов. Эксперты установили, что те, кто пережил сердечный приступ во время коитуса, ждали "скорую" в два раза дольше, чем их "коллеги по несчастью" в другой ситуации, и провели в среднем 8,4 минуты без какой-либо медицинской помощи.

При этом врачи не считают, что людям с сердечной недостаточностью следует избегать секса. Исследователи из British Heart Foundation рекомендуют пациентам, перенесшим инфаркт, возобновлять сексуальную активность через несколько недель, однако избегать при этом употребления алкоголя и переедания, а также просить партнера играть более активную роль во время занятий любовью.





