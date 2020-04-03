Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 39 умерших, около 7500 заболевших

Вечером в пятницу, 3 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 7428 заболевших COVID-19 (на 398 больше, чем утром). 39 заболевших умерли. Еще один израильтянин, заразившийся коронавирусом, скончался в Италии. Возраст умерших: 49-98 (средний возраст около 80 лет).

113 в тяжелом состоянии (96 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 155 – в состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекала или протекает легко.

403 выздоровели после коронавируса. 681 заболевший в больницах, по 1391 принимается решение о целесообразности госпитализации, 4202 болеют в домашних условиях, 712 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

За последние сутки было сделано около 7300 проверок на коронавирус.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

16. Пазит Бабиан, 50 лет, Ришон ле-Цион. Умерла в больнице "Шиба".

17. Тамар Леви-Перец, 49 лет. Умерла в больнице "Асаф а-Рофе".

18. Женщина, 90 лет. Умерла в больнице "Каплан".

19. Роберт Ризо, 73 года. Умер в больнице "Асута" в Ашдоде.

20. Мужчина, 90 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

21. Женщина, 98 лет. Беэр-Шева.

22. Женщина, 69 лет. Иерусалим.

23. Мужчина, 74 года. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

24. Фанни Ахарфи, 66 лет. Жительница Лода умерла в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

25. Мужчина, 66 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

26. Мужчина, 72 года. Умер в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

27. Мужчина, 77 лет. Больница "А-Эмек" в Афуле.

28. Мужчина, 95 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

29. Мужчина, 78 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

30. Мужчина, 87 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

31. Мужчина, 72 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

32. Мужчина, 77 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

33. Мужчина, 90 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

34. Женщина, 97 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем".

35. Зеэв Гринвальд, 84 года, житель Иерусалима.

36. Мужчина, 91 год. Больница "Бейлинсон".

37. Мужчина, 71 год. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

38. Мужчина, 75 лет. Страдал рядом хронических заболеваний. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

39. Мужчина, 79 лет. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

В Италии умер 82-летний израильтянин.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 3 апреля, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о 171 случае заражения в ПА и секторе Газы коронавирусной болезнью COVID-19.

Десять новых случаев выявлены в пригородах Иерусалима, Рамалле и Туль-Кареме. За последние сутки проверены около 1500 анализов на коронавирус.

При этом минздрав ХАМАСа заявляет, что в настоящее время в Газе только девять человек, заразившихся COVID-19, находятся в больницах или на карантине. За последние сутки трое выздоровели. В минздраве Газы говорят, что за последние сутки были сделаны около 200 лабораторных анализов, и все они показали отрицательный результат на коронавирус.

Руководство ХАМАСа, с одной стороны, утверждает, что полностью контролирует ситуацию, заявляя, что угрозы эпидемии коронавируса в секторе нет, но в то же время требует от Израиля оказания помощи и поставок медицинского оборудования.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно, хотя в течение последней недели власти ПА увеличили число проводимых тестов на коронавирус.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские. 2 апреля правительство ПА в Рамалле объявило о продлении режима чрезвычайного положения. 3 апреля председатель ПА Махмуд Аббас утвердил это решение.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 3 апреля, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 53000 человек (почти 6000 за одни последние сутки, рекордный рост), около 1 миллиона 20 тысяч заболели, более 750 тысяч инфицированы в настоящее время, около 214 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (около 14000 умерших). Далее следуют Испания (около 11000 умерших), США (более 6000), Франция (около 5400), материковая часть территории КНР (более 3300 умерших), Иран (около 3300 умерших). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 245 тысяч.





