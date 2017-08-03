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Здоровье

Ученым удалось отредактировать дефектный ген у человеческого эмбриона

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:10 блог версия для печати фото
Ученым удалось отредактировать дефектный ген у человеческого эмбриона

Ученым Орегонского научно-медицинского университета во главе с Шухратом Миталиповым удалось отредактировать у человеческого эмбриона ген, мутация которого приводит во взрослом возрасте к гипертрофической кардиомиопатии.

Редактирование мутировавшего гена MYBPC3 было осуществлено у нескольких десятков человеческих эмбрионов, не предназначавшихся для имплантации, сообщает журнал Nature.

Если бы отредактированные эмбрионы родились, они бы не только не страдали от заболевания сами, но и не передали бы его своему потомству.

В ходе работы ученым удалось избежать нежелательных генетических изменений у эмбрионов.

При этом следует подчеркнуть, что исследования находятся на самой ранней стадии. Также следует отметить, что власти США не финансируют исследования с использованием человеческих эмбрионов, однако при частном финансировании такие исследования не являются незаконными.



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