Израильским ученым удалось запустить механизм самоуничтожения раковых клеток

Исследователи из Тель-Авивского университета и Института онкологии при больнице "Шиба" совершили прорыв в разработке нового эффективного метода лечения рака поджелудочной железы.

В статье, опубликованной в научном онлайн журнале Oncotarget, исследователи описывают, как с помощью модифицированных молекул фенантридина PJ34 удалось добиться 90-процентоного уменьшения количества раковых клеток.

Эксперимент проводился с использованием ксенотрансплантатов - трансплантации рака поджелудочной железы человека мышам, у которых искусственно был понижен иммунитет, с тем чтобы их организм не отторгал пересаженные клетки.

В течение месяца исследователи под руководством профессора университета Тель-Авива Малки Коэн-Армон вводили внутривенно мышам PJ34, уже после двух недель было обнаружено, что количество раковых клеток существенно сократилось.

Эксперимент с клетками, вызывающими рак поджелудочной железы, был продолжением исследования, проведенного в 2017 году, когда группа Малки Коэн-Армон сообщила, что ей удалось обнаружить механизм, запускающий процесс самоуничтожения раковых клеток человека на одной из стадий митоза (в ходе деления клетки).

В своем новом отчете, исследователи пишут, что после месяца инъекций PJ34 количество раковых клеток у мышей сократилось на 80-90%, а одна из мышей полностью избавилась от болезни.

Исследователи отмечают, что лечение не сопровождалось побочными эффектами и не отразилось на поведении зверьков.

Исследователи надеются, что PJ34 может использоваться и для лечения других видов рака, резистентных к современной терапии. Однако, чтобы это утверждать, необходимы дополнительные исследования.





