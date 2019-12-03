Иерусалим:
9 - 16°
Тель-Авив:
13 - 21°
Эйлат:
14 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье3 декабря 2019 г., 17:20

Израильским ученым удалось запустить механизм самоуничтожения раковых клеток

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израильским ученым удалось запустить механизм самоуничтожения раковых клеток

Исследователи из Тель-Авивского университета и Института онкологии при больнице "Шиба" совершили прорыв в разработке нового эффективного метода лечения рака поджелудочной железы.

В статье, опубликованной в научном онлайн журнале Oncotarget, исследователи описывают, как с помощью модифицированных молекул фенантридина PJ34 удалось добиться 90-процентоного уменьшения количества раковых клеток.

Эксперимент проводился с использованием ксенотрансплантатов - трансплантации рака поджелудочной железы человека мышам, у которых искусственно был понижен иммунитет, с тем чтобы их организм не отторгал пересаженные клетки.

В течение месяца исследователи под руководством профессора университета Тель-Авива Малки Коэн-Армон вводили внутривенно мышам PJ34, уже после двух недель было обнаружено, что количество раковых клеток существенно сократилось.

Эксперимент с клетками, вызывающими рак поджелудочной железы, был продолжением исследования, проведенного в 2017 году, когда группа Малки Коэн-Армон сообщила, что ей удалось обнаружить механизм, запускающий процесс самоуничтожения раковых клеток человека на одной из стадий митоза (в ходе деления клетки).

В своем новом отчете, исследователи пишут, что после месяца инъекций PJ34 количество раковых клеток у мышей сократилось на 80-90%, а одна из мышей полностью избавилась от болезни.

Исследователи отмечают, что лечение не сопровождалось побочными эффектами и не отразилось на поведении зверьков.

Исследователи надеются, что PJ34 может использоваться и для лечения других видов рака, резистентных к современной терапии. Однако, чтобы это утверждать, необходимы дополнительные исследования.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:20 Одобрено строительство второй государственной больницы в Беэр-Шеве
17:20 Израильским ученым удалось запустить механизм самоуничтожения раковых клеток
20:09 СМИ: в погоне за эйфорией израильские подростки скупают "кондитерский газ"
13:56 Исследование: ночные кошмары могут помочь справиться с дневным стрессом
15:00 Исследование: дезинфекция в больницах не обязательно полезна
12:38 Мануальный терапевт Борис Шильман: как избавиться от грыжи диска
20:34 Зарегистрирован еще один случай тяжелых осложнений, вызванных вирусом гриппа
16:57 Пластическая хирургия в Израиле: женщины "корректируют" грудь, мужчины – нос
14:22 Жизнь с половиной мозга: как это возможно
13:05 Важно знать, как правильно получить деньги по полису "Сиуди"
...