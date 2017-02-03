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Здоровье

Pornhub Sexual Wellness Center научит здоровым интимным отношениям

время публикации: 10:52 | последнее обновление: 10:58 блог версия для печати фото
Pornhub Sexual Wellness Center научит здоровым интимным отношениям

Популярный порнографический ресурс Pornhub запустил образовательный онлайн-центр Pornhub Sexual Wellness Center призван, который повысить качество интимной жизни обычных людей, пишет USA Today.

Центр, который возьмет на себя задачу просвещения и консультации, будет затрагивать различные темы, начиная с репродуктивного здоровья, венерических заболеваний, заканчивая вопросами сексуальности и построения отношений, сообщает портал MEDdaily.

Руководство центра на себя возьмет психотерапевт-сексолог Лори Бетито. По ее словам, ей хотелось серьезно подойти к вопросу секса и отношений, установив прямой контакт с пользователями. Посетители образовательного портала могут отправлять Бетито вопросы о сексе.

После этого специалист и ее команда в еженедельном режиме будут предоставлять ответы на вопросы, тематические статьи, затрагивающие онлайн-знакомства, безопасный секс, секс во время менструации и понятие сексуальной нормы. Создатели центра считают, что современные люди сталкиваются с нехваткой достоверной информации о сексе, а теперь есть возможность получить все необходимые данные.

Pornhub.com входит в ТОП-30 самых популярных сайтов в мире. Его ежемесячная аудитория составляет 1,3 миллиарда посетителей. Павильон этого ресурса был одним из самых заметных и посещаемых на ярмарке AVN (Adult Video News) Adult Entertainment Expo, которая проходила в январе в Лас-Вегасе.

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