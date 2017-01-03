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Здоровье

Пластические операции негативно влияют на сексуальную жизнь: откровения телезвезды

время публикации: 11:39 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати фото
Алисия Дюваль в 2010-м
Алисия Дюваль в 2003-м
Алисия Дюваль в 2008-м и 2015-м
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37-летняя Алисия Дюваль, модель и звезда британских телешоу, сделавшая за последние 20 лет около 350 косметических операций и процедур, в интервью изданию The Sun призналась, что чрезмерное увлечение пластическим усовершенствованием тела негативно отразилось на ее сексуальной жизни.

В общей сложности, Дюваль потратила на пластические операции и процедуры более 1,5 миллионов фунтов стерлингов, а теперь говорит о страданиях, которые переживает, прежде всего, из-за имплантов, с помощью которых она изменила форму ягодиц, когда ей было 24 года. По словам Алисии, эти импланты начали протекать, из-за этого она старается не сидеть дольше 15-20 минут, а значит не может пойти ни в театр, ни в кино, ни на концерт, не может долго ехать в автомобиле и т.п.

Дюваль рассказывает, что проблемы с имплантами груди и другими "преобразованиями" сильно повлияли на ее сексуальную жизнь, и теперь она не может себе позволить многое из того, что могла позволить раньше в постели. Она говорит, что только теперь поняла очевидное: косметические изменения тела "для того, чтобы смотреть, а не для того, чтобы трогать".

Телезвезда признается, что впала в зависимость от пластической хирургии, которая стала для нее вредной привычкой, от которой она уже не может отказаться.

У Алисии две дочери – старшей 21 год, младшей пять лет. Старшая дочь настаивает на том, чтобы мать удалила импланты из ягодиц, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. Но, судя по интервью The Sun, Дюваль боится пойти на этот шаг, который лишит ее внешней привлекательности.

При этом Алисия Дюваль подчеркивает, что ни за что не позволит своим дочерям ложиться под нож пластических хирургов.

Специалисты в области косметической хирургии отмечают, что в данном случае речь действительно идет о чрезмерном увлечении изменениями своего тела. Причем замена имплантов при таком состоянии тела крайне затруднительна.

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